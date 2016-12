Avez-vous bien suivi l’actualité locale en 2016 ? « Direct Matin Bordeaux7 » vous propose un petit quiz. Il n’y a rien à gagner. L’exercice consiste juste à passer un bon moment seul ou entre amis pour réviser ce qu’il s’est passé ces douze derniers mois dans l’agglo. A vos crayons ! Les bonnes réponses sont en fin d'article 1- Combien de paquebots ont fait escale dans le port de la Lune en 2016 ? a) 152 b) 12 c) 52 2- Quel entraîneur des Girondins a été rappelé à la rescousse en mars suite au départ de Willy Sagnol ? a) Ulrich Ramé b) Jocelyn Gourvennec c) Zinédine Zidane 3- Quel championnat du monde a réuni 600 candidats de 35 pays en mars dernier au Parc des expositions ? a) Les Abilympics, Olympiades des métiers réservées aux personnes handicapées b) le Jumping international c) le concours mondial des canelés 4- Quel Bordelais a annoncé sa candidature à l’élection présidentielle en mars ? a) Vincent Feltesse (PS) b) Alain Juppé (LR) c) Philippe Poutou (NPA) 5- Qui a dit : « La Cité du vin est un emblème d’excellence, un symbole de rassemblement. Ce succès de l’Aquitaine et de Bordeaux est un succès pour la France » ? a) Alain Rousset b) Hillary Clinton c) François Hollande 6- Des explosions ont eu lieu à Bassens le 3 avril. Elles ont résonné dans toute l’agglomération. Que s’est-il passé ? a) Deux camions-citernes situés dans un entrepôt de CD Trans ont explosé b) une barre d’immeubles a été détruite c) un concert géant dont les basses était mal réglées a fait caisse de résonance 7- Pour quelle raison le chantier de la grande halle de la gare Saint-Jean a-t-il été interrompu en mai ? a) des particules de plomb ont été retrouvées en quantité élevée b) le pont de l’Ascension c) un échafaudage s’est effondré 8- Pourquoi les Epicuriales ont-elles été avancées du 20 mai au 4 juin cette année ? a) les restaurateurs trouvaient le mois de juin trop chaud b) pour tomber pendant la fête des mères c) pour éviter la superposition d’événements en ville en juin (Euro, fête de la musique, Bordeaux fête le vin) 9- Pour quelles raisons les riverains du centre-ville se sont-ils plaints pendant l’Euro ? a) les nuisances sonores b) les odeurs, suite à la grève des éboueurs c) les dégradations de mobiliers urbains 10- Pourquoi le projet immobilier du stade et du parc Lescure a-t-il été abandonné ? a) l’enceinte sportive menaçait de s’effondrer b) les joueurs de l’UBB ont fait grève c) des riverains y étaient fortement opposés 11- Pourquoi l’ancien Virgin, place Gambetta, a-t-il rouvert ses portes durant l’été ? a) pour l’exposition de street art Transfert 6 b) pour accueillir un camp d’été c) pour se transformer en café éphémère 12- Des militants ont occupé une «zone à défendre» (ZAD) au début de l’été. De quel lieu s’agit-il ? a) l'aéroport de Mérignac b) la fan zone place des Quinconces c) le domaine de la Plantation à Villenave d’Ornon où doit s’implanter un golf et un projet immobilier 13- De quelle couleur est-devenue la pelouse du stade Matmut Atlantique cet été ? a) marron à cause de la sécheresse b) jaune à cause d’un champignon c) rose à cause de produits d’entretien 14- Où a été retrouvé, lors de fouilles, un cimetière mérovingien ? a) sous la place des Quinconces b) sous le miroir d’eau c) devant l’église Sainte-Croix 15- Quelle entreprise de plus de 2000 salariés s’est installée à Mérignac cet automne ? a) Thales b) Google c) ArcelorMittal 16- Pizza Pino, place Gambetta, vient d’être vendu. Que va devenir l’ancienne adresse du Régent ? a) un Starbucks Coffee b) une brasserie à la parisienne c) une animalerie Les bonnes réponses sont 1 c, 2 a, 3 a, 4 c, 5 c, 6 a, 7 a, 8 c, 9 a et b, 10 c, 11 a, 12 c, 13 b, 14 c, 15 a, 16 b.