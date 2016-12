L’avocette est le nom d’un oiseau de la Garonne. Depuis hier, c’est aussi celui d’un nouvelle navette Bat3. Mis à l’eau ce mercredi, ce bateau succède à « La Mouette » qui a atteint l’âge de la retraite. Il viendra en remplacement des deux catamarans qui assurent le service Bat3 quand l’un d’eux sera en maintenance. « L’Avocette » a été construite sur le chantier de Construction Navale de Bordeaux (CNB), filiale du groupe Bénéteau, installée sur le quai de Brazza et qui emploie 750 personnes. La navette d’une valeur de 465 000€ a été achetée par la banque Natixis et sera louée par Keolis Bordeaux Métropole. Ce modèle de bateau n’est pas tout à fait nouveau. CNB en a déjà construits deux pour le compte de l’UBA (Union des Bateliers Arcachonnais) et a adapté ce navire aux conditions de navigation fluviale. Cette année, les Bat3 vont transporter 310 000 passagers. C’est 10 000 de plus que l’objectif fixé par la métropole. Ce maillon de la mobilité dans l’agglomération plaît beaucoup aux touristes, mais ce sont les habitants locaux (66% des utilisateurs) qui l’empruntent le plus. Photo : ©Philippe Taris / Sud Ouest