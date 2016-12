Après l’attentat de Berlin où douze personnes ont perdu la vie et une quinzaine a été blessée lundi soir, les autorités locales se sont réunies hier pour passer au crible la sécurité du marché de Noël de Bordeaux qui se déroule jusqu’au lundi 26 décembre. Une nouvelle réunion est prévue en préfecture ce mercredi matin. La manifestation qui a démarré fin novembre est déjà placée sous haute surveillance. Les entrées sont filtrées, les visiteurs sont fouillés (notre photo) et le stationnement est interdit autour des allées de Tourny en permanence. Ce dispositif a été mis en place, à la demande du préfet, en raison du risque élevé d'attentats et de l'état d'urgence. Photo ©Fabien Cottereau / Sud Ouest