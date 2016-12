Et si pour Noël, vous offriez une petite somme d’argent à des porteurs de projet, associations ou particuliers, qui ont besoin de votre soutien pour concrétiser leur idée ? Régulièrement, « Direct Matin Bordeaux7 » présente des campagnes locales de financement participatif. Voici notre sélection de décembre.? Livraisons express pour personnes invalides Bring it to me est une start-up bordelaise qui livre à domicile en moins d’une heure et dans Bordeaux tout ce qu’il est possible de transporter à vélo. Stéphane Lopez et Bertrand Doucet, accompagnés par l’incubateur et fonds d’investissement 1kubator et hébergés au sein du journal « Sud Ouest », ont lancé ce service l’été dernier. Ils travaillent avec des livreurs qui ont le statut d’auto-entrepreneurs et qui sont appelés « coursiers pandas ». A l’occasion des fêtes de fin d’année, la start-up a lancé une campagne de financement participatif qui permettra d’offrir aux personnes hospitalisées ou à mobilité réduite des livraisons express. Elle cherche à collecter d’ici le 14 janvier 4 000€ sur la plateforme Sokengo, dont le groupe Sud Ouest est actionnaire. www.sokengo.fr/projet/les-pandas-ont-du-coeur-a-noel Machine indispensable à l’Atelier d’Eco Solidaire L’Atelier d’Eco Solidaire est une recyclerie installée aux Bassins à flot. Depuis sa création en 2010, l’association récupère des déchets - vieux meubles, bâches, sièges, tissus - pour en faire de nouveaux mobiliers. Treize salariés et une cinquantaine de bénévoles contribuent à la réussite de l’atelier fondé par Nathalie et Fabrice Kaïd. L’association cherche aujourd’hui à acquérir une aérogommeuse, machine qui facilite le ponçage des meubles. L’appareil coûte 9 000€. 3 000 seront financés par une fondation d’entreprise, 6 000 sont à lever auprès du grand public. La campagne de collecte est organisée jusqu’à fin janvier sur la plateforme HelloAsso. Les contributeurs, selon la somme versée, auront droit à divers cadeaux. www.helloasso.com Cirque tzigane pour les enfants migrants La LICRA Bordeaux & Gironde organise le 22 mars 2017 un spectacle pour les familles et enfants migrants au cirque tzigane Romanes en résidence de janvier à avril dans le port de la Lune. Pour financer la représentation et les 300 places de spectacle, l’association cherche à réunir 4 500€ d’ici mi-mars. Les dons se font sur la plateforme Sokengo et sont déductibles des impôts du contributeur. www.sokengo.fr/projet/du-cirque-tzigane-pour-les-enfants-migrants Le Performance, espace de la Cie Rêvolution La Cie Rêvolution a un quart de siècle. Spécialisée dans le hip-hop, elle a ouvert en septembre Le Performance, 6 rue Ramonet, au cœur du quartier des Chartrons, Le lieu a accueilli dans les années 80 une discothèque. Le voici à nouveau dédié à la danse mais dans un tout autre style. Le directeur artistique de la compagnie, Anthony Egéa, souhaite en faire le « premier lieu référent des danses urbaines à Bordeaux ».L’inauguration aura lieu le 3 février. La Cie Rêvolution cherche actuellement à collecter 4 000€ sur la plateforme Sokengo pour financer les derniers équipements du lieu (matériel scénique, sonore, rideau de scène, etc.) En contrepartie, les contributeurs ont droit à des abonnements de cours de danse gratuits. www.sokengo.fr/projet/le-performance-de-la-compagnie-revolution Espace audiovisuel au château de Villandraut L’association Adichats met en valeur le château de Villandraut, en sud-Gironde, depuis de nombreuses années. Elle cherche à collecter 4 000€ pour financer un film et l’aménagement d’un espace audiovisuel qui permettra de découvrir l’histoire du château et qui proposera une visite des étages aux personnes à mobilité réduite à travers cette vidéo. Le film sera sous-titré en anglais et doublé en langue de signes. Cette campagne de financement participatif s’inscrit dans une démarche plus globale pour améliorer l’accueil du public au château. Des itinéraires et une boutique vont être créés. Les intéressés peuvent faire leurs dons (déductibles de leurs impôts) jusqu’à fin janvier. dartagnans.fr Bulles de bonheur pour féliciter ou réconforter C’est l’histoire de deux sœurs, Céline et Marie qui ont créé des Bulles de Bonheur, petites boules transparentes qui s’ouvrent et qui contiennent les fabrications de créateurs français. Les objets sont à offrir aux personnes à l’hôpital ou en maison de retraite, en cadeau de naissance ou à des proches. Elles sont vendues 25, 45 ou 65€. Les deux sœurs viennent d’ouvrir une boutique 65 rue Etienne-Sabatié à Libourne. Afin de lancer leur site e-commerce, les deux jeunes femmes espèrent lever 6 500€ sur la plateforme Ulule. Les participants seront récompensés avec des tote bags et des Bulles de Bonheur. fr.ulule.com/bulles-de-bonheur/ Laurie Bosdecher Photo : La LICRA cherche 4 500€ pour offrir 300 places à des migrants au cirque Romanes © ARCHIVES GUILLAUME BONNAUD / SUD OUEST