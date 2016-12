Entre mardi soir et mercredi soir, la nouvelle extension de la ligne C du tramway entre Ravezies et Blanquefort, mise en service samedi, était à l’arrêt. Les rames circulent à nouveau normalement depuis ce jeudi matin. Pendant 24 h, les usagers souhaitant se rendre à Bordeaux ont été invités à emprunter la ligne de bus 29 dont le terminus est aux Quinconces. Sur les panneaux des six nouvelles stations, des messages indiquaient hier « un incident ». Selon nos confrères du journal « Sud Ouest » qui se sont rendus dans les divers arrêts de ce nouveau tronçon de 7,2 kilomètres, des agents de Keolis Bordeaux Métropole présents sur place expliquaient hier aux voyageurs déçus que des « actes de malveillance » étaient à l’origine de cette interruption de trafic. Ces personnels citaient « des câbles de fibre optique arrachés » et des « cales » placées au niveau de système d’aiguillage. Informations démenties hier soir par le directeur général de Keolis Bordeaux Métropole, Hervé Lefèvre. Il a confié au quotidien régional que « la fibre optique entre des armoires de signalisation a bien été endommagée », mais que « ces dégradations ne sont pas la conséquence d’actes de malveillance ». Lui évoque plutôt la piste de « rongeurs qui ont pu grignoter les câbles ». « Il peut aussi s’agir d’un connecteur mal arrimé », dit-il dans l’édition de « Sud Ouest » de ce jeudi. Des essais sur la ligne ont lieu depuis hier soir. La reprise de la circulation des rames a repris normalement dans la soirée. • Photo : L'extension a été mise en service le samedi 17 décembre ©GUILLAUME BONNAUD / SUD OUEST