Qu’est-ce qui arrêtera Marc Vanhove, le patron de Bistro Régent ? L’homme d’affaires bordelais a ouvert le jeudi 15 décembre à 11h45 les trois premiers établissements de l’enseigne à Paris, dans les 2e, le 9e et le 11e arrondissements. « Nous avons tapé un grand coup, dit-il. Et ça a marché. Il y a foule. Notre formule correspond parfaitement à ce qu’attend la clientèle parisienne. Le service est rapide et nous gardons les mêmes tarifs. » Retour en 2010. Marc Vanhove, ex-patron du Régent Gambetta lance Bistro Régent à Bordeaux. Le concept est simple. Les clients ont le choix dans son établissement entre trois plats : du saumon, du bœuf ou du magret, accompagnés de frites et/ou de salade, le tout servi avec une sauce dont la recette est tenue secrète. La formule est à 12,90€ Bistro Régent compte aujourd’hui 74 adresses partout en France, la plupart en franchise. 700 personnes y travaillent. « D’ici deux ans, je compte ouvrir deux établissements par arrondissement à Paris », annonce-t-il. En 2020, l’homme d’affaires table sur 300 restaurants en France. « Dès l’ouverture du premier Bistro, j’avais déjà imaginé le développement de l’enseigne tel qu’il prend forme aujourd’hui. Peu me croyaient. » Dans tous les établissements, les fournisseurs sont les mêmes et il n’y a pas de chef en cuisine, ce qui réduit les coûts de production. Et l’international ? « J’ai beaucoup de demandes. Mais je laisse ça à ceux qui prendront le relais en 2020 », sourit-il. Le Bordelais qui a ouvert son premier restaurant à 20 ans, songe-t-il déjà à 50 ans à se préparer à une nouvelle vie ?• Laurie Bosdecher Photo : Marc Vanhove, patron de la chaîne Bistro Régent, table sur 300 établissements en 2020 © ARCHIVES LAURENT THEILLET / SUD OUEST