Dimanche 25 décembre, à midi, ceux qui n’ont pas de famille, pas de toit, pas d’argent sont invités à la Bodega du cœur. Cette paëlla géante est organisée comme chaque année par les responsables de la Bodega Bodega, rue des Piliers-de-Tutelle à Bordeaux. La famille Guinaudeau, qui a repris l’établissement en 2014 offrira le repas à un millier de convives. Personnels, amis et famille feront le service. A l’Union Saint-Jean, les bénévoles du Secours Populaire se mobiliseront pour organiser un réveillon solidaire le soir de la Saint-Sylvestre. 80 personnes isolées suivies dans les permanences de l’association y participeront. La Fondation de France et la Ville de Pessac soutiennent aussi des réveillons similaires le 31. Le dernier jour de l’année, une quarantaine de Bordelais devraient participer à une distribution de petits cadeaux aux sans-abris en centre-ville. Ils ont répondu à l’appel du moteur de recherche solidaire Lilo qui avait organisé ce même événement, avec succès, l’an dernier à Paris et le propose cette année dans sept autres villes en France, dont Bordeaux. Infos sur noel.lilo.org • Photo : La paëlla de la Bodega Bodega réunira un millier de convives le jour de Noël © ARCHIVES CLAUDE PETIT / SUD OUEST