Voici le verdict des clics sur notre site bordeaux7.com. Nous vous avons sélectionné les articles les plus consultés et que vous avez le plus "liké" ces douze derniers mois A Barbey, le rap fait école Fin octobre, vous avez cliqué et recliqué sur notre article consacré à la Rap School Barbey qui venait d’éclore. « Quand la Rock School s’est montée il y a bientôt trente ans, on partait d’un constat : le rock était la musique des jeunes et pourtant rien n’existait pour apprendre à en jouer, en dehors des circuits classiques pas vraiment adaptés. Il y avait vraiment un besoin et, aujourd’hui, c’est le rap qui est devenu la musique préférée des mômes... Et le besoin est le même », expliquait dans nos colonnes et sur notre site Daniel Marrouat, le responsable pédagogique. Comme pour le rock, l’école de rap repose sur le mot « transmission ». Des musiciens y apprennent à des petits groupes les fondamentaux de ce style de musique. www.rockschool-barbey.com Le Airbnb des sans-abris poursuit son chemin Vous avez été plus de 105 000 à lire (ou relire) l’histoire du collectif Merci pour l’invit’ racontée dans nos colonnes et sur notre site le 26 septembre dernier. Du jamais vu à « Direct Matin Bordeaux7 » ! Pascal Pistone, professeur de musicologie et engagé dans l’humanitaire, y présentait une application alors en cours de construction permettant d’héberger chez soi, de donner un coup de main ou d’offrir un café à des sans domicile fixe. Intitulé « Un Bordelais lance un Airbnb pour les sans-abris », l’article a été de façon massive partagé sur les réseaux sociaux. Début novembre, l’application et le site internet Merci pour l’invit’ ont vu le jour. Pascal Pistone est même allé en parler au Pape François. Il aimerait que le dispositif soit repris par une association caritative. Infos sur www.mpli.fr Trois garçons dans le vent sur facebook Luc Jaubert, Christian Delachet et Jérémie Ballarin n’ont pas eu besoin d’être médiatisés pour faire un carton sur Facebook. Les trois Bordelais sont les créateurs des groupes #wanted qui réunissent 250 000 membres sur le réseau social. Ces groupes qui font à la fois office de forum de discussions, échange de bons plans et site de petites annonces séduisent par leur état d’esprit qui repose sur l’entraide et la solidarité. 39 000 membres discutent régulièrement dans le groupe #wanted Bordeaux. Nous avions raconté l’histoire de ce succès le 12 décembre et vous avez visiblement beaucoup aimé. Rose Tattoo aide les femmes à se sentir à nouveau belles Début octobre, nous sommes allés faire un reportage à la Maison Rose, rue Condé, à Bordeaux. Des femmes victimes d’un cancer du sein se faisaient tatouer gratuitement par des professionnelles. L’opération initiée par Nathalie Kaïd a permis à neuf femmes de repartir avec une poitrine décorée et embellie selon leurs souhaits. La manifestation Rose Tattoo est une première en France. Notre article a été très relayé durant le mois d’octobre rose, dédié à la prévention du cancer du sein. Moon Harbour, whisky made in bordeaux Fabriquer du vin à Bordeaux n’a rien de très surprenant, mais produire son propre whisky, voilà qui relève déjà d’un pari plus audacieux ! En octobre, dans le cadre de notre série mensuelle En’vie de quartier qui ce mois-là explorait les Bassins à flot, nous avons consacré un reportage à la future distillerie de whisky qui va voir le jour en 2017 dans un bunker désaffecté de la Seconde Guerre Mondiale situé sur le boulevard Alfred-Daney, près de la base sous-marine. La marque de whisky existe déjà. Elle s’appelle Moon Harbour (comme Port de la Lune). Le cofondateur Yves Médina (notre photo) s’est associé à un œnologue écossais réputé, John McDougall, pour créer et commercialiser son premier blended. Dans la future distillerie, les cuves brasseront de l’orge cultivée à Saint-Jean-d’Illac. moonharbour.fr La Grande Poste vous emballe Le 15 novembre dernier, nous faisions partie des privilégiés à visiter en avant-première la Grande Poste, nouveau lieu culturel privé à Bordeaux. L’article paru dans nos colonnes le lendemain a été lu sur notre site plus de 10 000 fois. La Grande Poste, c’est le bébé, de Marilyne Minault, l’ex-PDG de Hellodoc – Imagine Éditions à Soulac, précurseur national dans le domaine des logiciels médicaux, qui lui a rapporté un joli pactole lorsqu’elle l’a vendu. Dans l’ancienne Poste art déco de la rue du Palais-Gallien, elle a imaginé avec ses cinq fils un lieu improbable qui réunit à la fois un bar-restaurant, une salle de spectacle et des échoppes de créateurs. Le projet a coûté 4 millions d’euros. La soirée d’ouverture officielle s’est déroulée le 3 décembre. lagrandeposte.com Symbiose, le bar à cocktails (presque) clandestin En février 2016, nous avons poussé la porte, un peu par hasard, de Symbiose, qui venait d’ouvrir 4 quai des Chartrons. Au fond de la salle de restaurant, cachée derrière une horloge, une autre entrée donne sur un bar à cocktails. Au comptoir, Lucas et Simon proposent des « cocktails aux saveurs inconnues du grand public », nous ont-ils expliqué. « Nous marions des liqueurs françaises à des alcools du bout du monde, et nous les agrémentons afin d’obtenir des saveurs inattendues. Nous travaillons à l’ancienne, comme cela se faisait lors de la prohibition. » Symbiose, dirigé par quatre jeunes entrepreneurs, est désormais cité dans tous les guides des bonnes adresses à Bordeaux. Il a été élu « Meilleur bar d’auteur Guide 2017 » par le magazine « Le Fooding » Infos sur www.facebook.com/symbiosebordeaux Photos: ©Bordeaux7 / Archives Sud Ouest / Rock School Barbey / DR