Il suffit de lever les yeux. Partout dans le département, des grues parsèment le paysage pour construire logements, bureaux et commerces. La Gironde est en plein boom démographique. En 5 ans, le territoire a gagné 91 355 habitants.

D’après les chiffres du recensement 2014 récemment fournis par l’Insee (institut national de la statistique et des études économiques), le département compte 1 526 016 habtiants. C’est de loin, le territoire le plus dynamique de l’ancienne Aquitaine et de la nouvelle région agrandie.

Comme en 2009, les villes qui connaissent les plus fortes progressions de population sont Bruges (17 567 habitants, soit une hausse de 21,1% de la population entre 2009 t 2014), Le Haillan, Eysines et Amabarès. Globalement, la métropole voit sa population augmenter de façon significative année après année.

Bordeaux compte en 2014 246 586 habitants. C’est 10 000 de plus par rapport à 2009. Mérignac (69 301 habitants) voit sa population augmenter dans les mêmes proportions (+4,2% d’augmentation annuelle depuis 2009). Pessac et Bègles sont sur des dynamiques plus fortes (+6,8% et +6,5%). Après une pause, Villenave d’Ornon, Floirac, Lormont et Cenon ont repris le chemin de la croissance démographique. Le Bouscat et Cestas sont plus stables.

La métropole n’est pas la seule à accueillir les nouveaux Girondins. Saint-André-de-Cubzac vient de basculer dans les communes de plus de 10 000 habitants. L’agglomération libournaise bénéficie elle aussi de la dynamique globale que connaît le département. Sur le littoral, la population d’Arcachon baisse (-10% en 5 ans). La station balnéaire reste tout juste dans la catégorie des villes de plus de 10 000 habitants. A l’inverse, les communes du Val de l’Eyre où les terrains et l’immobilier en général est plus abordables connaissent une forte augmentation de leur démographie (+30,6% en 5 ans à Mios).

Les chiffres dévoilés en début d’année confirme une tendance observée depuis une dizaine d’années. La démographie de la métropole progresse à un rythme régulier. L’objectif du million d’habitants à l’horizon 2030 pourrait être atteint grâce à l’arrivée de la LGV cet été. En revanche, plus on s’éloigne des pôles urbains, plus les territoires ont tendance à se dépeupler. C’est le cas à la Réole, Soulac ou Captieux qui ont perdu des habitants ces dernières années..•.

Photo : Bordeaux atteint 246 586 habitants ©ARCHIVES THIERRY DAVID / SUD OUEST