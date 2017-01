Un micro-tunnelier prénommé « Anne-Lise » a été inauguré vendredi à Mérignac. L’engin pèse 3 tonnes et mesure 2,15 m de long. Il peut se déplacer à 5 m de profondeur. Pour la première fois, Bordeaux Métropole va utiliser cette technique pour poser en sous-sol une canalisation en grès de 500 mm de diamètre sur une longueur de 500 m. Les micro-tunneliers évitent de faire de tranchées dans le sol, interventions souvent contraignantes pour les riverains. Les travaux effectués par «Anne-Lise» permettront d’acheminer les eaux usées rejetées par 45 000 habitants de Pessac et Mérignac, aujourd’hui traitées par la station Louis Fargue à Bordeaux, vers la station Clos de Hilde à Bègles.?L’entreprise Bessac, épaulée par SOGEA Sud Ouest hydraulique, est chargée de la réalisation de ces travaux. Le chantier devrait coûter 1,7 million d’euros (supportés par la métropole) et s’achevera en septembre 2017. • Photo : Le micro-tunnelier servira à poser une canalisation de 500 mm de diamètre © OLIVIER DELHOUMEAU / SUD OUEST