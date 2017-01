A priori, on ne devrait pas s’ennuyer à Bordeaux et dans la métropole en 2017. L’année s’annonce « capitale » pour la municipalité bordelaise qui affiche ce slogan depuis quelques jours dans les sucettes sur la voie publique. La tour Eiffel s’y reflète dans le Miroir d’eau. Le 2 juillet prochain, Paris ne sera plus qu’à 2h04 du port de la Lune. Outre la LGV (ligne à grande vitesse) et l’immense chantier de la gare, les habitants seront gâtés côté travaux. Tour d’horizon non exhaustif des principaux chantiers de l’agglomération. A comme aéroport Avion ou train ? Pour se rendre à Paris, beaucoup choisiront la seconde option à partir de juillet prochain. L’aéroport de Bordeaux-Mérignac ne s’endort pas sur sa forte progression du trafic de ces dernières années. Un plan de 50 millions doit permettre la modernisation des terminaux. Dès cette année, 3 millions d’euros seront injectés pour réaménager l’accès et le stationnement à l’aéroport. Travaux qui intègrent déjà l’arrivée du tramway à l’horizon 2020. C comme campus L’opération campus poursuit son bonhomme de chemin. Après la réhabilitation des bâtiments universitaires à Talence, c’est du côté de Carreire, sur le site de la fac de médecine, que les travaux seront surtout spectaculaires cette année. Neurocampus qui accueillera à terme 650 chercheurs va ouvrir. Ce bâtiment de 17 000 m2 symbolise l’excellence bordelaise dans le domaine et les relations étroites entretenues entre le groupe hospitalier Pellegrin et l’université. G comme gare Saint-Jean On se pince pour y croire mais les responsables de la SNCF et de la gare sont formels. Le chantier XXL de la gare Saint-Jean sera terminé pour le jour J. Le 2 juillet prochain, la première rame capable de relier Bordeaux à la gare Montparnasse à Parise en 2h04 sera mise en service. 200 millions d’euros ont été investis pour rénover les bâtiments (36 millions pour la seule historique verrière) et réaliser l’extension de la gare côté Belcier. Presque rien à côté des 8 milliards d’euros investis pour construire le tronçon de ligne à grande vitesse entre Tours et Bordeaux. Le démontage de l’échaffaudage de la verrière est prévu au cours du printemps. Rénovation du sous-sols, aménagements des nouvelles boutiques et réhaussement des quais sont en cours. Le hall et les parkings côté Belcier seront livrés avant l’été. Cette nouvelle entrée de la gare donnera directement sur le quartier d’affaires Euratlantique, où de nombreuses grues sont à l’œuvre. L comme ligne D du tram Les travaux de la quatrième ligne de tramway suivent leur cours. On ne va se le cacher. Circuler en voiture sur l’axe et autour du futur tracé n’est pas une partie de plaisir pour les riverains et automobilistes. Cette nouvelle liaison entre la place des Quinconces et Cantinolle à Eysines sera mise en service en 2019. Du côté de Fondaudège, on entre cette année dans le dur du chantier avec la pose des premiers rails. P comme pont La métropole entame la construction du 8e franchissement de la Garonne cette année. Les travaux du pont Jean-Jacques Bosc entre Bègles et Bordeaux rive droite vont démarrer avant l’été. L’architecte et urbaniste Rem Khoolaas a imaginé ce franchissement qui mesurera 550 m de long et 45 de large. Deux voies seront dédiées aux transports en commun, deux autres à la circulation, le reste aux piétons et déplacements doux. Montant de la facture : 120 millions d’euros. La livraison est prévue en 2020. S comme salle Arena La salle de spectacle Arena à Floirac doit être terminée fin 2017. Signée Rudy Riciotti et exploitée par Lagardère, l’enceinte doit ouvrir ses portes aux publics début 2018. Ce galet blanc pourra accueillir jusqu’à 11 000 spectateurs et succédera à la patinoire Mériadeck. Une centaine d’événements y sera programmée par an. Plus globalement, tout le quartier aux alentours va beaucoup évoluer cette année. Les travaux d’une nouvelle polyclinique (où déménagera celle du Tondu) vont démarrer, de nombreux logements et un groupe scolaire vont aussi sortir de terre. Photo : La salle Arena doit être livrée à la fin de l'année © Archives Guillaume Bonnaud / Sud Ouest