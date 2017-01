C’est le genre de bonnes adresses qu’on échange entre potes et bonnes copines. Chez « Mieux », on trouve toujours un bijou, un accessoire, un petit top, un foulard ou une pochette pour se faire plaisir ou à offrir. Après un première boutique ouverte au printemps 2015 au 37 rue Saint-James, Chloé Verdé-Delisle lance un deuxième « Mieux » 42 rue Vital-Carles. « C’est le même concept, explique-t-elle, mais pas les mêmes sélections. » La jeune femme, 36 ans, ex-graphiste et ex-Parisienne, commençait à se sentir un peu à l’étroit dans son local au pied de la Grosse Cloche. Et les clients aussi.Très souvent le week-end, il y a foule dans sa boutique : des habitués entre 20 et 40 ans mais aussi des touristes. « Je fais des sélections de prêt-à-porter pour hommes et femmes à des prix accessibles avec des nouveautés qui entrent toutes les semaines », avance-t-elle. Sélections pointues Assez pointue dans ses sélections, Chloé Verdé-Delisle propose par exemple des casquettes de la marque Morning Glory qui marchent très fort, les bijoux des créatrices Nadja Carlotti et Maï Martin, la maroquinerie Nat & Nin et Naterra. « Je suis assez exigeante dans mes choix, je vais à Paris tous les deux mois renouveler mon stock, mais c’est la partie du job qui me plaît le plus. »• Laurie Bosdecher Mieux, 37 rue Saint-James et 42 rue Vital-Carles. Ouvert dule lundi de 14h à 19h et du mardi au samedi de 11hà 19h. Photo : Chloé Verdé-Delisle vient d’ouvrir sa deuxième boutique à Bordeaux © LB