La tournée des vœux a commencé. Hier matin, le président du Conseil départemental, Jean-Luc Gleyze, est arrivé devant la presse en montrant un écriteau « À quoi servent les focntionnaires ? » « Ils sont les chevilles ouvrières de la proximité et de la réactivité », a-t-il insisté en louant le travail des centaines d’agents travaillant pour le département. Dans une allusion à peine voilée au candidat des Républicains à la présidentielle qui veut réduire leur nombre, l’élu socialiste a rappelé son attachement aux fonctionnaires. D’ici la fin de la mandature (2021), le volume d’agents du Conseil départemental augmentera de 1%. « La Gironde voit sa population augmenter de 15 000 habitants par an. C’ets l’un des départements dont la démographie est la plus dynamique en France. Pour accueillir ces nouvelles populations, il faut plus de services publics. » Ce sujet préoccupe le président du Conseil départemental, notamment avec l’arrivée de la LGV (ligne à grande vitesse) en juillet prochain qui devrait attirer de nouveaux flux d’habitants. « Paris à 2h de Bordeaux, c’est une bonne nouvelle mais cela pose un certain nombre de questions. » Jean-Luc Gleyze vient d’adresser à ce sujet une lettre aux présidents de la Région et de la métropole les invitant à se mettre autour de la table pour mieux anticiper les besoins des futurs habitants. Il pense aux équipements publics (le maire de Bordeaux vient de lui demander la création d’un nouveau collège à Bordeaux-nord) mais aussi à la ressource en eau, au travail accru pour les pompiers. Sur sa feuille de route de 2017, l’élu socialiste veut avancer dans le domaine de la mobilité. Il vient d’écrire au secrétaire d’Etat Alain Vidalies pour lui demander un plan d’urgence pour le covoiturage en créant des aires spéciales aux abords de la rocade. Afin de mieux maîtriser les prix du foncier, Jean-Luc Gleyze milite pour un établissement public foncier d’Etat à l’échelle de la Gironde. « Nous espérons un décret du Premier ministre qui permettrait l’extension de cet établissement pour la Gironde. » Métropole comprise. • LB Photo : Hier matin, lors de ses vœux, Jean-Luc Geyze a pris la défense des fonctionnaires © PHILIPPE TARIS / SUD OUEST