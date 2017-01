Les travaux d'extension de la galerie commerciale d'Auchan-Lac ont démarré. Deux grandes enseignes de prêt-à-porter sont attendues: Primark et Uniqlo Ce lundi 9 janvier, le groupe Immochan a fait savoir que les travaux d'extension et de rénovation de la galerie commercial Auchan-Lac ont commencé. Ce vaste chantier durera un an et demi. Deux grandes enseignes de prêt-à-porter vont s'implanter sur le site à l'occasion de cet agrandissement qui porte sur plus de 10000 mètres carrés. Primark, marque irlandaise de prêt-à-porter à bas coût, a fait savoir cet automne qu'elle ouvrirait sa première boutique bordelaise dans la nouvelle galerie commerciale baptisée L'Escale. Son ouverture est prévue pour l'automne 2018. Uniqlo n'attendra pas cette date. Dans un communiqué de presse, Immochan indique que l'enseigne de prêt-à-porter japonaise, déjà présente à Bordeaux depuis septembre 2016 rue Porte-Dijeaux, ouvrira un deuxième magasin bordelais au printemps prochain. Image de synthèse: vue extérieure de la future galerie commerciale ©Immochan