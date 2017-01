Ils étaient tous là, promoteurs, élus, architectes, paysagistes, financeurs. Hier midi, dans les salons de l’Hôtel de ville de Bordeaux, le futur quartier de Brazza, au débouché du pont Chaban-Delmas, sur la rive droite a pour la première fois vraiment pris forme.Une grande maquette et les premiers projets étaient présentés. Sur ce site industriel de 230 entreprises, 5 000 logements vont voir le jour dans les dix prochaines années. L’aménagement de ce nouveau quartier bordelais a été confié au cabinet d’urbanistes et architectes de Youssef Tohme et au paysagiste Michel Desvigne. « Ici, nous ne ferons pas du générique mais du spécifique », a insisté hier Youssef Tohme qui accorde aussi une grande importance à la place du paysage dans ce nouveau quartier. Situé entre Garonne et coteaux, cette nouvelle ville dans la ville sera très arborée et organisée autour de lanières, sortes de trames vertes dédiées aux cheminements doux, et places publiques. S’y mêleront bureaux, entreprises, activités commerciales et de tourisme, maisons sur pilotis, échoppes et résidences. Premières grues en 2018 Le maire et président de Bordeaux Métropole Alain Juppé a rappelé hier avoir été attentif à ce que ce nouveau quartier sur la rive droite ne jure pas avec la « ville blonde », rive gauche. « Nous avons choisi avec soin les couleurs, les matériaux et l’architecture des bâtiments », a-t-il indiqué. 60% des permis de construire ou d’aménager programmés sur le site devraient être accordés cette année. « Cela concerne 2280 logements », a précisé Michèle Laruë-Charlus, directrice de l’aménagement à Bordeaux Métropole. Les premiers coups de pioche et engins de terrassement arriveront avant la fin de l’année et l’on verra les premières grues apparaître dans le ciel en 2018. Brazza, aménagé sur le même principe que les Bassins à flot selon la méthode de l’urbanisme négocié, se veut un quartier innovant. Tour à tour, hier, les porteurs de projet sont venus présenter de nouveaux concepts. Face à la Cité du vin, 686 lits, deux restaurants verront le jour dans une “open house”, nouveau style d’hôtel dit disruptif. Jo & Joe, nouvelle marque du groupe AccorHotels cohabitera avec MOB Hôtel où une partie des équipes qui ont créé la chaîne Mama Shelter est à l’œuvre. L’UCPA qu’on connaît plutôt pour son savoir-faire dans l’organisation de stages sportifs va créer à Brazza une “cathédrale du sport” : un bâtiment de quatre étages sur 11 000 m2 où l’on pourra venir tester le paddle-tennis ou l’escalade en bloc. Ce bâtiment tout en transparence proposera des activités à des prix accessibles. Dans l’ancienne halle Soferti, le groupe Cardinal qui a travaillé dans le nouveau quartier Confluences à Lyon va réenchanter ce lieu en y créant de petits logements, un hôtel, un lieu dédié à la culture avec le groupe La Bellevilloise et un marché à moitié couvert dédié à la chine vintage. L’originalité de Brazza repose surtout sur les volumes capables, ces ateliers ou logements livrés nus, avec uniquement chauffage, eau, électricité et que les futurs acquéreurs pourront aménager selon l’évolution de leurs besoins. Crédit Agricole Immobilier proposera des prix au mètre carré à partir de 2 100 euros. Domofrance porte un projet du même type pour les artisans qui souhaiteraient s’installer en ville. Le futur quartier au pied du pont Chaban devrait à terme être desservi par deux lignes de transport en commun en site propre, l’une empruntant l’ancienne voie ferrée rebaptisée Brazzaligne entre Ambarès et Gradignan, l’autre faisant le tour des boulevards en passant par Cenon Pont rouge, le pont levant puis la rue Lucien-Faure. • Laurie Bosdecher Photo: un millier de logements sera construit le long de la Brazzaligne, ancienne voie ferrée réhabilitée ©YTAA