« 2016 a été l’année de la construction, 2017 sera celle de la concrétisation. C’est pour nous une année historique. » Les mots sont de Philippe Bru, directeur régional SNCF Mobilités. Hier matin, la LGV était dans toutes les bouches lors de la conférence de presse de début d’année de la SNCF en Nouvelle-Aquitaine. Elle sera mise en service, comme annoncé le 2 juillet prochain, et permettra de relier Paris et Bordeaux en 2h04. 33 allers-retours seront proposés au quotidien entre le port de la Lune et la capitale dont 18,5 directs. Pour la première fois hier, les responsables de la SNCF ont accepté de parler de la politique tarifaire qui sera pratiquée sur cette ligne qui permettra à tous les néo-Aquitains de gagner pas mal de temps sur ce trajet. Les Girondins eux mettront une heure de moins pour rejoindre la capitale. Ils en mettront également moins pour aller à Lille ou à Strasbourg et ont tout intérêt à passer par Paris pour se rendre en Bretagne. La LGV vers Rennes sera elle aussi mis en service au début de l’été. « L’annonce des tarifs est imminente, a indiqué Philippe Bru. L’augmentation des prix ne sera pas proportionnelle au temps gagné. Nous sommes dans un monde concurrentiel. » Pour chiper des passagers à l’avion et remplir ses trains, la SNCF fera des efforts. 35 000 places par jour « Il y aura toujours des offres Prem’s, de dernière minute et des OuiGo - deux par jour - qui seront proposés. Nous resterons sur cette ligne un transport populaire et toutes les catégories de clientèle pourront en bénéficier. » Les premières places seront mises en vente mi-mars. 35 000 places - soit l’équivalent d’un stade de foot - seront proposées à la vente au quotidien entre la préfecture girondine et Paris. Aux heures de pointe, des départs seront possibles toutes les trente minutes à la gare Saint-Jean. « Bordeaux est l’enfant gâté de la LGV », a lancé Eric Redonnet, directeur régional TGV, en faisant allusion aux nouvelles rames Océane dont les premières ont été mises en service début décembre. 19 circuleront l’été prochain, 40 en 2019. La SNCF a investi 1 milliard d’euros dans ces nouveaux matériels.Dans ces nouveaux trains de 556 places, « la deuxième classe vaut la première et la première devient un véritable bureau mobile», dit-il. Les passagers passeront moins de temps dans le TGV mais y seront mieux installés. Ils pourront se connecter au WiFi ou transporter leur vélo. La SNCF réussira-t-elle à remplir toutes les rames dont le taux de remplissage moyen varie aujourd’hui entre 65 et 75% ? A partir du 2 juillet, 85% des horaires des trains changeront dans la région Nouvelle-Aquitain pour permettre la mise en service de la LGV et faire baisser les temps de correspondance entre TER, InterCités et TGV. Un autre défi à relever. • Laurie Bosdecher Photo: 19 rames Océane circuleront cet été pour la mise en service de la nouvelle ligne à grande vitesse, 40 en 2019