Programmée dans le cadre d’une commande artistique Garonne initiée par Bordeaux Métropole, une sculpture de l’artiste londonnienne Suzanne Treister en forme de soucoupe volante agite le quartier des Bassins à flot depuis de nombreux mois. Malgré l’opposition d’un certain nombre de riverains, l’œuvre d’art sera bien installée, d’ici la fin de l’année, dans le bassin n°1, face au Hangar G2, selon le journal « Sud Ouest. ». Suzanne Treister a été choisie pour réaliser un tryptique évoquant l’utopie, la contre-utopie et la technologie. Passionnée entre les rapports des hommes aux technologies, l’artiste va créer le « Puits Bibliothèque Jacques-Ellul » dans le Parc aux angéliques, l’«Observatoire Bibliothèque de science fiction » sur le coteau floiracais et un vaisseau spatial dont le nom définitif n’est pas arrêté aux Bassins à flot. Cette dernière sculpture a mis le feu aux poudres dans le quartier. Suzanne Treister s’est inspirée pour la créer des liens étroits entre Bordeaux et l’histoire de la deuxième guerre mondiale, symbolisés par les restes de navire dans la Garonne. L’association de défense des intérêts du quartier de Bacalan a dans un premier temps dénoncé le nom choisi pour le vaisseau : « Vril », en référence au titre du livre de Edward Bulwer-Lytton, considéré comme le premier ouvrage de science fiction, référence douteuse selon l’association aux thèses défendues par les nazis autour de la conquête spatiale. Puis elle a jugé peu adéquate la proximité de la base sous-marine où ont travaillé de manière forcée 6 000 personnes pendant la guerre..Sa demande de déplacer la scupture à Bordeaux-Lac n’a pas abouti. Photo : le vaisseau spatial de Suzanne Treister ©REPRODUCTION SUZANNE TREISTER