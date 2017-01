Tous ceux qui circulent sur le cours Victor-Hugo, à pied, à vélo, en bus ou en voiture, l’ont forcément remarqué. Depuis quelques jours, une voie est condamnée sur la chaussée le long du Palais des Sports. De nouveaux travaux viennent de démarrer. Il s’agit du 2e volet du réaménagement du Palais des Sports. Au début de l’année 2016, un nouvel équipement sportif a été livré aux clubs JSA basket et Burdis Volley après deux années de chantier. Celui-ci devrait être moins long. Il consiste à créer un dojo, une salle omnisports et une salle de gym dans l’espace qui était dédié jusqu’en 2012 au marché couvert Victor-Hugo. A la place des étals, les clubs du quartier et les scolaires pourront bientôt pratiquer des activités sportives. Le projet a été évalué à trois millions d’euros. Côté cours Victor-Hugo, deux commerces pourront s’installer en façade du bâtiment. Selon les informations du journal «Sud Ouest», la mairie privilégierait des commerces de bouche de qualité. Durant le chantier dont la livraison est prévue début 2018, la façade du Palais des Sports côté cours sera repeinte. Que les amoureux de la Jaguar verte qui sort du parking en hauteur se rassurent, la voiture ne bougera pas. Le parc de stationnement est lui aussi conservé, les trémies d’accès également. Des travaux seront en revanche effectués sur les deux voies de circulation faisant la liaison entre la place Ferme-Richemont (elle aussi réaménagée) et le cours Victor-Hugo. Diverses déviations seront mises en place selon les phases du chantier.• Photo: L’intérieur de l’ancien marché Victor-Hugo est en train d’être démoli © GUILLAUME BONNAUD / SUD OUEST