Deux ans après son ouverture, le stade Matmut Atlantique accueilllera son premier concert le 1er juillet prochain. Johnny Hallyday, Jacques Dutronc et Eddy Mitchell se produiront sur une scène géante montée pour l’occasion dans le cadre de leur tournée Les Vieilles Canailles. 31 000 spectateurs pourront assister au spectacle. 7 500 places assises seront disponbles sur le terrain. Les autres spectateurs pourront aussi s’assoir en tribune de face et dans le virage sud. Les places seront mises en vente à partir du 30 janvier. Un autre concert en juillet ors d’un point presse avec l’Office du tourisme de Bordeaux Métropole mardi, le président de SBA (Stade Bordeaux Atlantique) à qui a été confié la gestion de l’enceinte sportive, a indiqué que ses équipes œuvraient pour l’organisation d’un second concert en 2017. « On est au travail et nous avons des contacts », a glissé Bernard Hagelsteen.?Idéalement, l’organisation d’un autre événement musical devrait se dérouler en juillet. Cela éviterait un démontage complet des installations, permettrait de faire des économies d’échelle et ne gênerait pas la reprises des Girondins début août. Du rugby à XV et à 7 Par ailleurs, Bernard Hagelsteen a indiqué que d’autres pistes étaient explorées pour rentabiliser le stade. « Nous n’avons pas épuisé toutes les manifestations sportives », a-t-il dit. Le président de SBA aimerait bien voir jouer le XV de France sur la pelouse du Matmut, peut-être pas pendant le tournoi des VI Nations mais lors d’une tournée. Il évoque aussi la réception d’un tournoi de rugby à 7, « un sport spectaculaire, vivant et qui n’abime pas la pelouse », mais aussi l’organisation de compétitions de e-sport ou de drones. En 2016, 10 000 personnes ont visité le stade à titre touristique. Un bon résultat pour SBA qui a renouvelé sa convention avec l’Office de tourisme de Bordeaux Métropole.?Les visites se font par groupes de 32 personnes, sur inscription à l’Office. Elles ont lieu les mercredis après-midi et deux fois par jour pendant les vacances scolaires (11 € en tarif plein).• Photo : Le premier concert au stade aura lieu le 1er juillet avec les Vieilles Canailles © PHOTO MONTAGE LAURENT THEILLET / SUD OUEST