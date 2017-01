Le pont de pierre sera interdit aux voitures en août et en septembre prochains, a annoncé hier le quotidien régional « Sud Ouest ». Cette décision appelée à être pérennisée dans le temps a été prise par le maire de la ville-centre et président de Bordeaux Métropole Alain Juppé en personne. Elle en a surpris plus d’un. Depuis des mois, des tergiversations ont lieu autour du plus vieux franchissement de Bordeaux. Début 2016, déjà, la métropole avait annoncé que le pont allait fermer à titre expérimental à la circulation durant l’été dans le sens rive gauche - rive droite. Le test n’a finalement pas eu lieu. Argument avancé : le manque de concertation avec les riverains, les usagers et les professionnels du quartier. Des travaux à partir de mai Depuis de nombreuses années, l’ouvrage souffre de problèmes d’affaissement. Plusieurs fois reportés, des travaux pour renforcer les piles, notamment la n°14, vont finalement démarrer en mai prochain. Ils n’auront pas d’impact dans les douze premiers mois sur le tablier, donc la chaussée. Le pont de pierre est une des principales portes d’entrée dans Bordeaux. La ligne A du tram l’emprunte depuis 2003 et les deux files de circulation restantes sont presque en permanence saturées. Avec la construction du pont Jean-Jacques Bosc et la rénovation du pont Saint-Jean au sud de l’ouvrage, les élus locaux ne font plus de mystère depuis de nombreux mois sur la vocation future du franchissement. Le pont de pierre, à terme, sera uniquement dédié aux déplacements doux. Le faire dès le mois d’août prochain n’était en revanche pas programmé. Le chantier pour réaménager le pont Saint-Jean commmencera tout juste, celui du franchissement Jean-Jacques Bosc aussi (la livraison est prévue en 2020). Il reste huit mois à la Ville et à la métropole pour expliquer pourquoi les voitures et camions seront désormais non grata sur le pont. Le malheur des uns fera le bonheur des autres. Seuls les trams, les bus, les vélos et les piétons pourront continuer à circuler pendant les deux mois d’expérimentation. Août ne devrait pas trop poser de problèmes, la majorité des habitants de la métropole prenant leurs vacances à cette période. Septembre s’annonce plus coton. Par où passeront les 15 000 véhicules qui emprutent chaque jour le pont de pierre ? La fermeture ne risque-t-elle de reporter les problèmes de pollution et saturation sur les autres ponts bordelais ? Où se gareront ceux qui voudront laisser leur voiture au pied de l’ouvrage pour rejoindre la rive gauche ou la rive droite en transport en commun ou à pied ? Beaucoup de questions restent à ce jour en suspens.• Photo : Le franchissement sera interdit aux véhicules en août et septembre © THIERRY DAVID / SUD OUEST