Les soldes d’hiver ont démarré hier. Pendant six semaines, jusqu’au 21 février inclus, des rabais allant de - 10 à - 50% sont proposés dans la majorité des magasins. Pendant cette période, les commerçants sont libres de pratiquer les réductions qu’ils souhaitent. Malgré les nombreuses ventes privées que beaucoup de boutiques pratiquent pour leur clientèle fidèle avant l’ouverture des soldes, il y avait foule hier dans les rues de Bordeaux. Ces périodes restent un moment d’excitation et de plaisir pour celles et ceux qui aiment faire du shopping et de bonnes affaires. De nombreux consommateurs devraient aussi sillonner le centre-ville et les centres commerciaux ce week-end. La plupart des magasins seront ouverts pour ce premier dimanche des soldes d’hiver. Photo ©Stéphane Lartigue / Sud Ouest