Blocs de béton empilés, échafaudages géants, amas de caisse en équilibre : voici ce qui attend les riders d’excellence au Trial Indoor international le 10 février prochain au Parc des expositions de Bordeaux. Congrès et expositions de Bordeaux organise ce spectacle en partenariat avec Esdeux organisation. Bernard Estripeau, spécialiste de la mise en scène de ce genre d’événements (plus de 300 à son actif dans le monde), a convié six champions de Trial Indoor à moto et deux à VTT à venir faire le show à Bordeaux. Le motard espagnol Toni Bou, qui collecte le plus de titres au monde en Trial indoor, sera du voyage. Les pilotes assureront le spectacle pendant trois heures. Leur mission : enchaîner les obstacles et les figures sans mettre le pied à terre. « Seuls les champions chevronnés peuvent franchir les difficultés. Mais aucun n’a le droit de tester le circuit avant le début. Les trialistes et le public le découvrent en même temps », a confié à « Sud Ouest » Bernard Estripeau mercredi. Ce passionné a déjà créé 340 événements similaires dans le monde. A chaque fois, il essaie de créer un nouvel univers. Le vendredi 10 février, 200 tonnes de matériel seront nécessaires à créer les 2 400 m2 de pistes dans le hall 3 du Parc des expositions. « J’aime comparer cette discipline à un concours équestre. Le pilote sur sa moto est comparable à un cavalier sur son cheval qui tente de passer une barre », racontait-il dans les colonnes du quotidien. La compétition requiert une forte concentration et une adresse exceptionnelle.• Photo : Les meilleurs pilotes du monde à moto et à VTT sont attendus le 10 février à Bordeaux © DR