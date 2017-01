16 associations bordelaises de moins de cinq ans viennent d'être récompensées pour leur initiative ou projet. 64 dossiers avaient été déposés pour la 8e édition du concours. Parmi les lauréats, on peut citer l’association Les Incroyables Comestibles qui a objectif de végétaliser les rues de Bordeaux et la métropole en plantant des fruits et des légumes qui sont ensuite mis en libre-service. Magik’Hôpital Aquitaine a également remporté un prix de 1 000 euros décerné par la Ville de Bordeaux.Cette association organise des spectacles pour les enfants hospitalisés. 1500 jeunes patients ont pu en profiter en 2016. Voici la listes des autres lauréats : Entraide et entrepreneurs, Fish and shoes, La Fédération des maisons des lycéens, Impact (implication de jeunes en rupture au festival international de théâtre de Zagora au Maroc), Bénévoles en action, A part entière (résidence d’artistes pour la création de vêtements adaptés), Bordeaux young business club (world café), Les Parisiens de Bordeaux (nid urbain nomade), Dizguys (swinging in the park), BTP (habitat collectif), Le Crayon papote (les abeilles), Les Cyranos (Bordeaux puzzle), Ici et maintenant (la fabrique à Déclik)et les journées de la nutrition.• Photo : L’asso Les Incroyables Comestibles qui promeut le jardinage en ville a été récompensée © ARCHIVES PHILIPPE TARIS / SUD OUEST