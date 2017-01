Dimension : 1,5 centimètre, avec de longues antennes et six pattes. Couleur : noire ou marron selon les espèces. Particularité : se faufile partout, dans les prises, les sèche-cheveux, les cafetières, les robinets. On les appelle des blattes ou des cafards. Et visiblement, ces vilaines bestioles pulluleraient dans les villages universitaires du campus. Nos confrères du journal « Sud Ouest » ont recueilli ces derniers jours les témoignages d’étudiants qui vivent au quotidien, parfois la peur au ventre, avec ces blattoptères, notamment au village 3 à Pessac. « Dans le bâtiment 5, on en a aussi trouvé de toutes les tailles », raconte au quotidien Inès, étudiante en psychologie. Traitements réguliers Les locataires disent être « désemparés ». Dans un premier temps, ils appellent le Crous (centre régional des œuvres universitaires).« Quand on signale une infestation, le Crous demande à ce que l’on fasse un constat par un agent de nettoyage, relate Inès. C’est seulement après ça que l’on peut envoyer un mail expliquant les faits. » La programmation d’intervention avec des agents de désinsectisation peut prendre plusieurs semaines. Las d’attendre, des étudiants racontent prendre eux-mêmes les choses en main en achetant des produits pour tenter de chasser les cafards. « C’est une lutte permanente pour le Crous de Bordeaux », a expliqué à « Sud Ouest » la directrice des résidences sur le campus et coordinatrice de l’hébergement, Anne-Lise Coatanhay. Deux fois par an, des visites préventives sont effectuées dans les 10 800 logements. Tant qu’il y a des blattes, les prestataires auxquels appel le Crous sont tenus de revenir et traiter. Pour Anne-Lise Coatanhay, l’enjeu est également éducatif. «Le problème vient souvent des étudiants peu soigneux», confie-t-elle au quotidien régional. L’été prochain, le village 6 sera fermé pour un traitement de fond. Les logements rénovés seraient en revanche moins touchés par ces infestations.• Photo : Le village 3 à Pessac serait souvent concerné par des infestations de blattes © ARCHIVES ERIC DESPUJOLS / SUD OUEST