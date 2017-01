La semaine prochaine, Bordeaux, accueille pour la 2e fois les assises européennes de la transition énergétique. A cette occasion, un carrefour des métiers est organisé du 24 au 26 janvier. Ce rendez-vous s’adresse aux jeunes qui souhaiteraient exercer un métier dans ce domaine et aux personnes en reconversion. Le point avec Anne Walryck, vice-présidente en charge du développement durable. Quels sont les objectifs du carrefour des métiers dédié à la transition énergétique ? L’événement se déroule sur trois jours, du 24 au 26 janvier au Palais des congrès de Bordeaux. Tous les acteurs de la transition énergétique sont mobilisés. Lors de la première journée, des professionnels interviendront dans le cadre de tables pour décrypter les enjeux des métiers liés à la transition énergétique. Le mercredi 25, nous organisons dans ce même lieu, un forum emploi avec de nombreux partenaires. La Maison de l’emploi est la cheville ouvrière de ce rendez-vous où seront proposés des centaines d’offres d’emploi en CDD, CDI et des stages en alternance dans ce domaine (1). Le dernier jour, le jeudi 26, les professionnels sont à nouveau invités à se mettre autour de la table pour évoquer les enjeux liés à la formation à ces nouveaux métiers. Pourquoi parle-t-on de nouveaux métiers ? Qu’est-ce que la transition énergétique ? La transition énergétique est le passage d’un système reposant sur les énergies fossibles comme le pétrole et le charbon à un système basé sur les énergies renouvelables comme l’eau, le soleil ou le vent. Avec les politiques publiques incitant à une meilleure isolation thermique des bâtiments et les progrès faits dans le numérique, de nouveaux métiers sont apparus dans ces différents domaines. Sentez-vous des secteurs en tension où les employeurs ont du mal à recruter ? Il y a eu des avancées significatives sur les formations ces dernières années qui ont permis par exemple au secteur du BTP de trouver des techniciens qu’ils cherchaient. Les artisans ont eux-mêmes pu bénéficier de formations pour être habilités et reconnus par l’Etat pour les travaux qu’ils réalisent dans le domaine de la rénovation énergétique. Mais il y a toujours du boulot dans ce domaine. Est-il nécessaire de suivre une formation pour travailler dans le domaine de la transition énergétique ? Les métiers ont beaucoup évolué ces dernières années. Ils requièrent de nouvelles compétences et des formations plus transversales où le numérique prend une place de plus en plus importante.• Recueilli par Laurie Bosdecher Photo : Anne Walryck, vice-présidente en charge du développement durable à la métropole © ARCHIVES FABIEN COTTEREAU / SUD OUEST