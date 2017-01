Samedi, les 120 enfants girondins de 7 à 12 ans participant à l’orchestre de Demos étaient reçus à l’auditorium de Bordeaux. Demos est la contraction de Dispositif d’éducation musicale et orchestrale à vocation sociale. Cette expérience est pour la première fois déclinée dans le département. Elle va permettre à des enfants de milieux sociaux défavorisés d’accéder à la pratique orchestrale pendant trois ans. L’Opéra de Bordeaux pilote l’opération soutenue par le Département, la Métropole et les villes concernées. Samedi, les jeunes musiciens ont reçu leur instrument. A raison de quatre heures de cours par semaine dans la structure qu’ils fréquentent, ils vont se préparer à leur premier concert qui aura lieu au mois de mai prochain. Pendant cette longue aventure, les enfants vont être amenés et préparés à rencontrer régulièrement des musiciens de l’Opéra de Bordeaux et leur chef d’orchestre Julien Vanhoutte. Photo : © THIERRY DAVID / SUD OUEST