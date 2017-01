Ce mercredi, à 10h et 17h15, TV7, télévision du groupe Sud Ouest, diffuse la 500e de l’émission « Suivez le guide ». Ce programme est préparé et présenté depuis 15 ans par Yves Simone et Olivia Lancaster Durant 13 minutes, les animateurs emmènent le spectateur dans un bâtiment, sur des toits, dans des caves, dans les airs ou des sous-sols et racontent l’histoire et les anecdotes du lieu. Des personnages et animaux sont aussi régulièrement « visités ». Yves Simone raconte son attachement à l’émission. Vous souvenez-vous des débuts de « Suivez le guide » ? Je suis arrivé à TV7 quelques semaines après le lancement de la chaîne de télévision locale. Au début l’émission faisait 3 minutes, elle a été rapidement allongée de 2 puis 8 minutes. Au début, on pataugeait un peu mais au fil du temps, nous nous sommes améliorés. Notre infographiste François Audet-Lapointe surligne à l’écran les éléments d’architecture et incrustent des mots de vocabulaire. Le cameraman François Laurendeau nous a aussi aidés à progresser. Comment définissez-vous cette émission ? Notre objectif est de mettre en valeur le patrimoine bordelais et girondin de manière ludique, pédagogique et esthétique.? ?Il y a-t-il des numéros qui vous ont marqué ??Oui, quand je suis tombé dans la Garonne ou quand nous avons visité les entrailles du pont de pierre. Nous avons aussi sauvé des bâtiments comme le château de Sarcignan à Villenave d’Ornon ou l’escalier de l’hôtel Saint-François à Bordeaux. Nous avons aussi parlé de bâtiments qui ont disparu comme cette halle style Eiffel à la Bastide. Passez-vous beaucoup de temps à préparer les émissions ? Des dizaines d’heures par semaine ! Mais j’adore cette émission car j’y ai l’immense bonheur de défendre le patrimoine. Souvent dans la rue on me reconnaît grâce à ce programme. Un jour peut-être, ces émissions serviront d’archives.• Retrouvez les émissions "Suivez le guide" sur http://www.tv7.com/suivez-le-guide Photo : Yves Simone et Olivia Lancaster © ARCHIVES SUD OUEST