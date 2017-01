A la machine à café, à la cantine, dans les salles de cours ou les bureaux, on ne parle que ça. ça caille ! Il a fait -4° dans la nuit de mardi à mercredi à Bordeaux. Et malgré le soleil, les températures sont restées autour de 0 dans la journée. La nuit dernière s’annonçait encore plus rude. Equipés de bonnets, écharpes, chaussons, doudounes et pas mal de courage, ceux qui travaillent dehors affrontent le froid, comme les ouvriers sur les chantiers, les agents de propreté de la voirie, les éboueurs ou les jardiniers qui entretiennent les espaces verts à Bordeaux (notre photo). En ces temps glaciaires, pas question de planter des roses (ce n’est pas la saison), ni de tondre l’herbe gelée. En revanche, pour tailler ou nettoyer les massifs, les températures sont (presque) idéales et bien moindres qu’en 2012. Il y a cinq ans, le thermomètre était descendu à -12° à Bordeaux. Photo: ©Thierry David / Sud Ouest