Depuis quelques jours, les nouveaux appareils de validation blancs dans les trams et bus de la métropole sont allumés. Tous les abonnés du réseau TBM peuvent les utiliser. Il leur suffit de passer leur carte d’abonné de couleur bleue devant la cible. 190 000 voyageurs sont concernés par cette nouveauté. Ils sont les premiers à bénéficier du nouveau système billettique. Ces dernières semaines, 3 500 valideurs ont été installés dans les 400 bus et 100 rames de tramway. Ce nouveau dispositif dont le déploiement a été confié à Thales, représente un investissement de 13,5 millions d’euros pris en charge par Bordeaux Métropole. Pour ceux qui circulent avec des Tickartes (à l’unité, 10 voyages, pass soirée, etc.) sur le réseau TBM, il faudra patienter un peu pour utiliser les appareils blancs. Fin mai, de nouveaux titres de transport seront vendus dans les distributeurs. Equipés d’une petite antenne, ces Tickartes, de couleur blanche, pourront être rechargés dix fois, soit dans les distributeurs, soit par Internet. « Chaque Tickarte engendra un surcoût de 10 centimes d’euro pour le voyageur », précise Hervé Lefèvre, directeur de Keolis Bordeaux Métropole. Moins de bouchons dans le tram D’ici là, les vieux et nouveaux appareils seront en service dans les bus et les trams. Les abonnés, qui vont progressivement recevoir une nouvelle carte d’abonné sans contact, peuvent valider sur les blancs et les jaunes, les non abonnés uniquement sur les jaunes. Depuis la mise en service du tramway en 2003, le système billettique n’avait jamais été changé. Il était temps. Les appareils de validation actuels ne sont pas réputés pour leur efficacité. Beaucoup de Tickartes y restent coincés, provoquant des discussions hilarantes ou houleuses (selon le contexte) entre usagers dans les transports en commun. Souvent hors service, ces mêmes appareils se mettent aussi curieusement à sonner sans s’arrêter pendant de longues minutes. L’objectif du nouveau dispositif est d’améliorer les flux dans les stations. « Avec ce système, le temps de validation est divisé par quatre, explique Hervé Lefèvre. Nous espérons faire sauter les bouchons lorsque les gens entrent dans le tram. » Selon le responsable, le temps d’arrêt des rames dans certaines stations pourraient diminuer de 30 secondes. Les temps de trajet pourraient donc être raccourcis grâce aux nouveaux appareils. La nouvelle billettique va aussi permettre à Keolis Bordeaux Métropole d’avoir des données plus fiables. Aujourd’hui, les appareils jaunes ne permettent pas de savoir dans quelle station les titres de transport ont été validés. « Le nouveau dispositif va nous permettre de mieux comprendre les flux et donc de mieux adapter notre réseau aux besoins des voyageurs », dit Hervé Lefèvre. La lutte contre la fraude sera également plus efficace. A terme, il sera possible de valider sur ces nouveaux appareils avec son téléphone ou sa carte bancaire sans contact.• Laurie Bosdecher Photo: Les 190 000 abonnés peuvent maintenant valider sur les appareils blancs et jaunes © Philippe Taris / Sud Ouest