Les voyages nourrissent la jeunesse, dit l’expression. Ils ont donné à Nathalie Chateau l’envie de faire quelque chose pour les seniors. La jeune femme vient d’ouvrir l’Espace-Temps, 19 rue du Loup à Bordeaux. Ce salon de thé aux couleurs pastel et chaleureux propose des activités diverses pendant ses heures d’ouverture. Des intervenants proposent aux clients de découvrir la sophrologie, des jeux de société, le chant, l’informatique, la couture, de partager des coups de cœur littéraires ou de parler anglais. Nul besoin de s’inscrire aux activités. Nathalie Chateau laisse le loisir à ses clients d’y participer s’ils le souhaitent et de se laisser porter par « la surprise et la découverte » quand ils poussent la porte de l’établissement. Pendant six ans, cette ingénieure informatique a parcouru le monde en bateau. « Durant cette période, j’ai vu mes mamies se replier sur elles-mêmes, raconte-t-elle. Elles sortaient moins car les horaires des diverses associations qui les intéressaient étaient devenus trop contraignants pour elles. » Ce voyage lui a permis de fréquenter de nombreux cafés. « Ces endroits sont souvent des lieux de partage extraordinaires. Cela m’a donné envie de créer un nouveau concept à Bordeaux. » A l’Espace-Temps, on vient donc quand on veut, on participe ou non aux activités du moment. Diverses formules sont proposées : 3,50€ pour boire un thé, 5,50€ avec des petits gateaux à volonté, 7,50€ si on veut participer à l’activité. Une cinquantaine d’intervenants viennent régulièrement. La grande salle à l’arrière du salon de thé peut être réservée pour ces séances. Les travailleurs nomades sont également les bienvenus. Autre originalité du lieu : il est ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h. En dehors de ces horaires, les locaux peuvent être privatisés. Conférences, signatures, expositions, dégustations et autres événemenents vont aussi rythmer la vie de l’établissement.• Laurie Bosdecher Page Facebook L’Espace-Temps Bordeaux Photo : Nathalie Chateau est à l’origine de ce nouveau concept dans l’agglomération © LB