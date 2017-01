Du côté de la qualité de l’air, cela ne s’arrange pas dans l’atmosphère girondine très chargée en particules fines. Cela commence même à se ressentir sérieusement en ville. Réduite depuis dimanche sur la rocade, la vitesse le restera encore ce mardi. Les automobilistes sont priés de lever le pied de l’accélérateur et de ne pas dépasser les 70 km/h. Cette mesure concerne aussi toutes les portions d’autoroutes, de voies rapides et de routes nationales et départementales normalement limitées à 90 km/h. La vitesse des véhicules est aussi limitée à 110km/h sur les portions d’autoroutes normalement limitées à 130km/h et à 90km/h sur les portions d’autoroutes et de voies rapides normalement limitées à 110km/h. Ces mesures prises par le préfet de la Gironde Pierre Dartout seront maintenues jusqu’à la fin de l’épisode de pollution. D’autres ont également été prises pour les secteurs industriel et agricole, le port et l’aéroport. Des recommandations sont disponibles sur www.atmo-nouvelleaquitaine.org. Photo : © THIERRY DAVID / SUD OUEST