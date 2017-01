Chaque semaine, à la rédaction, nous recevons plusieurs demandes de porteurs de projets qui cherchent un coup de pouce médiatique pour leur campagne de financement participatif. Chaque mois, « Direct Matin Bordeaux7 » vous propose ainsi une sélection de projets à aider. Voici celle de janvier. ? Protège-dents pour jeunes sportifs sud-africains Il y a quelques années, le Bordelais Gauthier Conan a créé Shock Design, un laboratoire de recherche et de protection dentaire sur mesure. Il équipe des athlètes français et étrangers, hommes et femmes et dans plusieurs disciplines (foot, rugby, boxe, Kung Fu, etc.) Gauthier souhaite aujourd’hui proposer à de jeunes sportifs des quartiers défavorisés de plusieurs villes sud-africaines qui n’ont pas accès à ce genre d’équipement essentiel pour éviter bien des traumatismes liés aux coups portés sur la mâchoire. Il collecte actuellement 2300€ pour fabriquer et acheminer 200 protège-dents en Afrique du Sud. La campagne dure jusqu’au 14 février. www.kisskissbankbank.com/fr/projects/keep-smiling-south-africa Régate Kedge River Cup au cœur de Bordeaux La Kedge River Cup a eu lieu pour la première fois lieu le 2 avril 2016 sur la Garonne à Bordeaux. 4 000 visiteurs et curieux y ont participé. Cette régate fluviale dédiée aux étudiants revient le 22 avril prochain. Kedger Network, association étudiante dédiée aux événements culturels et sportifs, a convaincu plusieurs partenaires de rejoindre l’aventure mais a besoin de réunir 2 500 € sous forme de financement participatif pour boucler son budget. Il reste 35 jours pour y participer. www.fosburit.com/projets/projet/organisons-ensemble-kedge-river-cup/ Fantasmasitu, expérience chimérique du paysage L’agence1300 a été pré-sélectionnée pour participer à l’été métropolitain. La manifestation sera cette année dédiée au thème du paysage. L’agence souhaite à cette occasion lancer l’application mobile Fantasmasitu qui permettra de redécouvrir parcs et jardins à travers le filtre de la réalité augmentée. Selon les lieux où se trouveront les utilisateurs, des créatures chimériques, en lien avec la faune et la flore, apparaîtront sur l’écran de leur téléphone . L’application qui sera gratuite se veut à la fois ludique et pédagogique. L’agence1300 cherche à réunir 3 500 euros pour réaliser son projet Il reste deux semaines pour participer. www.proarti.fr/collect/project/fantasmasitu/0 Ecole maternelle à rénover au Sénégal Elles sont trois étudiantes à Kedge Business School. Dans le cadre de leurs études, les trois jeunes femmes se sont lancées dans le projet humanitaire Seneduc qui consiste à contribuer à la rénovation de l’école maternelle Saint-Louis dans le nord du Sénégal. L’établissement tombe actuellement en ruine. Leur projet est réalisé en collaboration avec l’association AQAFI (Aquitaine Afrique Initiatives). L’argent collecté servira aux travaux. La collecte - objectif à atteindre est de 2 000€ - se termine le 31 janvier. www.helloasso.com/associations/aqafi/collectes/seneduc-une-ecole-pour-tous • Laurie Bosdecher Photo : Les régates sur la Garonne, comme celle-ci en 2011, restent assez rares. L’association Kedger Network a besoin de soutiens pour la 2e Kedge River Cup le 22 avril prochain © ARCHIVES GUILLAUME BONAUD / SUD OUEST