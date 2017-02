Dans 156 bureaux sur 172 de la Gironde, Benoît Hamon est arrivé en tête au second tour de la primaire citoyenne dimanche. Le candidat qui représentera le Parti socialiste à l’élection présidentielle d’avril prochain a réuni 59,4% des voix au niveau du département. Ce score est légèrement supérieur à celui qu’il a obtenu au niveau national (58,71%). A Bordeaux, le Breton, 49 ans, qui fut pendant trois ans dans les années 90, assistant parlementaire à mi-temps de Pierre Brana alors député et maire d’Eysines, a obtenu 67% des suffrages exprimés. Un résultat sans appel. Des poids lours du PS avaient pourtant appelé à voter Manuel Valls. On peut citer les députés et sénateurs Alain Anziani, Michèle Delaunay, Gilles Savary ou Pascale Got. Aucune commune de la métropole n’a placé en tête l’ex-Premier ministre. Benoît Hamon réunit 71% à Ambès ou Bègles, terre de Naïma Charaï, sa porte-parole nationale. 60 380 votants Le grand vainqueur local de la primaire citoyenne est Matthieu Rouveyre, élu d’opposition socialiste à Bordeaux et vice-président du Conseil départemental. Fervent supporter du candidat, il a aussi animé sa campagne depuis de nombreuses semaines en Gironde et su mobiliser un certain nombre de sympathisants. D’autres militants, au contraire, appelaient dès dimanche soir sur les réseaux sociaux à rejoindre Emmanuel Macron. 9 500 Girondins de plus se sont déplacés dans les bureaux de vote ce dimanche par rapport au premier tour. Avec 60 380 votants, le second tour de la primaire n’a néanmoins pas atteint le taux de participation de 2011. • Photo : Ambiance au siège de la fédération départementale du Parti socialiste dimanche soir © FABIEN COTTEREAU / SUD OUEST