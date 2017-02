Un astrolabe, en astronomie, est un appareil permettant de déterminer la position des étoiles. L’« Astrolabe », sur la Garonne, est une nouvelle vedette hydrographique appartenant au grand port maritime de Bordeaux. Elle a été baptisée lundi matin et a pour marraine la députée Sandrine Doucet. Elle a pour mission d’établir des relevés hydrographiques de l’estuaire et de la rivière. Ces données sont transmises aux pilotes de la Gironde pour savoir si les navires peuvent passer à tel ou tel endroit en toute sécurité. Ces relevés servent aussi à déterminer les zones à draguer. L’« Astrolabe » remplace l’ancienne vedette « Alidade ». Elle sortira tous les jours, comme l’«Arbalestrille». D’un coût de 800 000 euros, ce bateau est plus résistant face à la houle et consomme moins de carburant que son prédécesseur. Photo : © LAURENT THEILLET / SUD OUEST