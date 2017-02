A partir de demain jeudi 2 février et jusqu'à dimanche, le Parc des expositions de Bordeaux-Lac accueille le 43e Jumping International. Tour d'horizon des spectacles, expositions et compétitions pour ne rien louper de l'événément Un événement historique C’est l’une des deux étapes françaises de la Coupe du monde de saut d’obstacles (ou Longines FEI World Cup, du nom de son sponsor actuel) avec Lyon. Le Jumping de Bordeaux est né en 1973 sous l’impulsion d’Emeric Coupérie, cavalier et éleveur de chevaux, avant même la création de la Coupe du monde quelque 5 ans plus tard. Bordeaux reçoit alors le label « Coupe du monde » devenant du même coup une étape fondatrice de la compétition. 30 ans ont passé et la rencontre attire toujours autant de monde. Des milliers de spectateurs se pressent chaque année dans les gradins pour assister aux exploits des plus grands champions comme Kevin Staut (notre photo). La manifestation se déroule cette année du 2 au 5 février au Parc des expositions à Bordeaux-Lac.

Infos et tarifs sur www.jumping-bordeaux.com Une exposition gratuite Dans le hall 1 du Parc des expositions, 150 exposants seront répartis sur 21 000 m2 pour présenter leurs nouveaux équipements : produits de soin, d’alimentation ou de bien-être pour le cheval, mais aussi accessoires pour le cavalier parmi lesquels des produits high-tech ou les derniers objets connectés. Pour les professionnels, c’est l’occasion de faire des emplettes pour leurs écuries, alors que les passionnés pourront en profiter pour observer les plus grands cavaliers du monde. Cette année, pour la première fois le paddock situé au coeur du salon est doté de gradins afin de pouvoir proposer des démonstrations aux visiteurs. L’accès à l’exposition qui se tiendra pendant les 4 jours de l’événement est totalement gratuit ! Métamorphoses, le grand spectacle équestre Parmi les nouveautés de l’édition 2017, un spectacle exécuté par sept écuyères de la Compagnie équestre du Domaine de Chantilly et leurs quinze chevaux. Les numéros allient fantaisies équestres, voltige et dressage en liberté pour rendre hommage aux Métamorphoses d’Ovide. Poésie et prouesses équestres sont au programme de cette création artistique originale, spécialement repensée pour Bordeaux et sa piste de jumping. Attention une seule représentation est prévue pour la soirée d’ouverture demain à 21h. A partir de 25 €. Réservation sur www.direct-billetterie.jumping-bordeaux.com L’épreuve cruciale du saut Bordeaux est la 12e des 13 étapes de la ligue européenne; l’avant-dernière avant la finale de la Coupe du monde de saut, qui se tiendra fin mars aux Etats-Unis. Non seulement Bordeaux est un pilier de l’histoire de ce circuit, mais jamais une femme n’a conquis la forteresse bordelaise. La Française Pénélope Leprevost (notre photo) tentera à nouveau sa chance ce samedi 4 février à 20h30. Un cross couru en intérieur A mi-chemin entre le concours complet et le cross, le « Indoor Derby » rassemble les 25 meilleurs cavaliers mondiaux. L’épreuve consiste en un enchaînement d’une vingtaine d’obstacles fixes et cinq obstacles mobiles sur un parcours long de près de 1km. Réputé spectaculaire, ce « cross couvert » est traditionnellement l’un des temps fort de la compétition. Cette année, il se tiendra ce vendredi 3 février à 22h30. La Coupe du monde d’attelage Autre grand moment de la manifestation, l’affrontement entre les six meilleurs meneurs mondiaux pour remporter la Coupe du monde d’attelage à 4 chevaux. Bordeaux est une étape décisive avant la grande finale qui se tiendra fin février en Suède. Le Français Sébastien Mourier (notre photo) concoure pour la 3e année consécutive. Il affrontera des meneurs venus d’Allemagne, d’Australie, de Belgique et des Pays-Bas. Pour connaître l’issue de cette spectaculaire épreuve qui se déroule en deux manches, rendez-vous le samedi 4 février à 23h20, puis le dimanche 5 février à 16h45. Le salon des étalons Cette année Jumping L’Expo ouvre un pôle élevage ! Ce rendez-vous inédit est entièrement dédié à cette filière avec une vingtaine de stands représentant les grands haras français. Une trentaine de jeunes chevaux âgés de 7 à 8 ans aux origines prestigieuses participera à deux épreuves internationales de sauts d’obstacles. Le salon proposera également la visite des écuries et une présentation en mains ou montée des étalons.

Dossier réalisé par Clothilde Bru

Photos: © Archives Sud Ouest, CEB