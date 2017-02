En 2014 Bordeaux était la première ville à décrocher le label « Destination pour tous », devenant un exemple pour ses consœurs sur les questions d’accessibilité et de handicap. L’oreille blanche est la dernière initiative en la matière. Joël Solari, adjoint au maire en charge des personnes en situation de handicap, vient de l’implanter dans la métropole. Imaginée par Jean-Pierre Montaufier, chirurgien dentiste retraité de la région de Marseille pour les besoins de sa femme malentendante, l’oreille blanche est une petite broche de la taille d’un ongle. Comme son nom l’indique, elle prend la forme d’une petite oreille, destinée à être épinglée sur le pull ou le veston afin de signaler aux autres que l’on est sourd ou malentendant. Elle informe l’interlocuteur qu’il faut parler bien en face, assez fort et de manière simple. Sur le modèle des cannes blanches qui existaient déjà pour les malvoyants, il s’agit de « rendre visible le handicap invisible. », explique l’élu. Un dispositif gratuit La Ville de Bordeaux a récemment commandé 1000 oreilles blanches. 300 ont déjà été distribuées gratuitement à des personnes malentendantes. « Cet engouement est formidable ! », estime Joël Solari. La délégation handicap de Bordeaux a fait logoter chacune des 1000 boites rouges qui contiennent la petite broche. Elle prend aussi en charge les frais de port pour expédier à domicile les oreilles blanches. Vendredi dernier Joël Solari a eu l’occasion d’échanger sur cette action avec des associations de personnes sourdes et malentendantes. « Elles ont été emballées ! Toutes m’en demandent ! », dit-il. D’après l’élu, le CHU (centre hospitalier universitaire) de Bordeaux s’est aussi montré intéressé. L’emballement autour des oreilles blanches dépassent même les frontières. Deux étudiantes bordelaises qui concourent pour le 4L Trophy dans une quinzaine de jours, vont en acheminer une trentaine pour une association à Casa Blanca. Pour se procurer la petite broche en forme d’oreille, il faut s’adresser directement au bureau de Joël Solari au 05 56 10 23 52.• Clothilde Bru Informations : www.bordeaux.fr, www.loreilleblanche.fr Clothilde Bru Photo : Joël Solari, élu bordelais en charge du handicap, présente l’oreille blanche © Clothilde Bru / Bordeaux7