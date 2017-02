Le Vortex de la caserne Niel pourrait-il disparaître ? Le maire Alain Juppé, en préambule du conseil municipal lundi, a tapé du poing sur la table à ce sujet. Le Vortex est une œuvre artistique en bois en forme de nid reliant les deux bâtiments occupés par Darwin à la caserne Niel. « On leur a dit 20 fois que la passerelle n’était pas dans les clous, a-t-il lancé. Elle n’a jamais eu d’autorisations de la commission de sécurité. » Conçu par 1024 Architecture, le Vortex, inauguré à l’automne 2014 lors de la Semaine digitale (notre photo), est devenu un des emblèmes de l’écosystème. Il enveloppe un passage desservi par des escaliers métalliques. « Il n’est pas question de gêner le développement de Darwin, a rappelé le maire. Mais il va falloir que Darwin apprenne à respecter les procédures. » Depuis mi-janvier, les relations entre les dirigeants de Darwin qui inventent dans la caserne Niel un nouveau modèle de société écologique et Alain Juppé ont pris un sérieux coup de froid. Le président de la métropole leur demande de libérer les terrains occupés sans autorisation et de respecter la réglementation en matière de sécurité. Photo : © ARCHIVES CLAUDE PETIT / SUD OUEST