Mi-janvier, le site Internet Codeclic.com a publié le classement 2017 des auto-écoles. Ce palmarès prend en compte le taux de réussite au permis de conduire des établissements présentant plus de 30 candidats à l’examen par an (données 2015). En Gironde, 280 auto-écoles ont été évaluées, dont 48 dans le port de la Lune. A Bordeaux, avec un taux de 71% de réussite, l’auto-école associative En Route pour travailler, installée dans le quartier de la Bastide, arrive sur la première marche du podium. Suit l’auto-école Saint-Genès, dirigée par Lionel Vivès, avec un 69% de réussite puis l’auto-école Dussort (65%). La moyenne bordelaise se situe à 47%, celle girondine à 55%. Ce classement fait grincer des dents dans la profession. Dans un dossier consacré au sujet dans ses éditions Gironde d’hier, le journal « Sud Ouest » a fait témoigner plusieurs moniteurs et leurs représentants qui contestent le palmarès, qui selon eux, peut induire en erreur les consommateurs. Certaines auto-écoles incitent leurs élèves à prendre (et donc payer) plus d’heures de cours de conduite que le seuil minimum avant de les présenter à l’examen. «Il ne faut pas se baser juste sur le taux de réussite pour choisir son auto-école », relativise Goeffrey Michel, responsable communication du site Codeclic.com. Afin de se prémunir de jugements à l’emporte-pièce sur le web, des auto-écoles bordelaises travaillent depuis 2011 avec Opinion System, start-up de Marcheprime, qui certifie les avis laissés en contrôlant leur véracité. Pour laisser un commentaire sur une auto-école, il faut avoir obtenu l’examen et donner son numéro de permis de conduire. • Photo : Lionel Vivès, patron de l’auto-école Saint-Genès, arrive 2e du classement de Codeclic.com © CLAUDE PETIT / SUD OUEST