Les prochains jours s’annoncent agités du côté du ciel. Dès ce vendredi, des vents à 100km/h sur les côtes et entre 60 à 80 km/h dans les terres sont attendus en Gironde. L’ensemble du littoral de la Nouvelle-Aquitaine a été classé en vigilance jaune risque submersion. Les vagues pourraient atteindre 5 à 6 mètres en bord de mer. Les conditions vont se muscler ce week-end. Des rafales de 120 à 150 km/h sont attendues sur la côte médocaine. En intérieur, elles pourraient atteindre 100 km/h. Les vents seront très forts dans la matinée de samedi puis s’atténueront au fil de la journée avant une nouvelle perturbation annoncée dans la nuit de samedi à dimanche. Le risque submersion sera alors très élevé avec des vagues entre 6 et 8 mètres. A cette période de l’année, un tel phénomène météorologique est assez classique. Le temps redeviendra plus calme en début de semaine prochaine. Il devrait aussi faire plus froid. Photo : © ARCHIVES LAURENT THEILLET / SUD OUEST