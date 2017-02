Depuis lundi, un nouveau magazine gratuit a fait son apparition entre les mains des écoliers bordelais. Ce nouveau venu de la presse jeunesse c’est « Preum’s », reconnaissable à sa couverture rouge. Il est distribué depuis quatre jours aux abords des écoles élémentaires de Bordeaux et a vocation à conquérir toute la métropole bordelaise et même plus. L’idée est née de l’association d’une journaliste, Sara Correa, et d’une graphiste Clara Capmas. Un soir, alors qu’elles lisaient un livre au petit frère de Sara, elles le voient essayer d’agrandir l’image avec ses doigts. Elles s’intéressent alors à la presse jeunesse avec une envie : « Proposer une alternative aux écrans », explique Sara. Le magazine est ambitieux. Destiné aux 6-11 ans, il propose des rubriques variées : actualités, jeux, loisirs créatifs, recettes scientifiques... : « Nous voulons que ce soit un magazine par eux et pour eux », précise Sara.En proposant une formule mensuelle gratuite, les deux jeunes entrepreneures souhaitent démocratiser la lecture, éveiller l’intérêt des enfants pour l’actualité et les loisirs créatifs mais aussi les sensibiliser à l’écologie. Le modèle de financement du support repose sur la vente d’espaces publicitaires à des annonceurs locaux. Une fourmi comme mascotte Dans ce premier numéro, les enfants peuvent ainsi prendre des nouvelles de l’astronaute Thomas Pesquet, découvrir une recette de chocolat chaud ou encore fabriquer un chien en pompons. La rubrique « La boîte à questions de Preum’s » leur permet aussi de poser directement des questions. Ce mois-ci Pablo, 6 ans, se demande si « le soleil c’est la lune qui se déshabille » (réponse en page 10) . Le magazine « Preum’s » a pour emblème une fourmi. Présente sur toutes les pages de la publication, elle accompagne l’enfant dans la lecture. Un animal soigneusement choisi par les deux jeunes femmes : « Preum’s n’a pas de sexe », explique Sara. Ce point est important pour les deux associées qui ne voulaient pas tomber dans l’écueil d’une presse jeunesse « genrée ». Mais la fourmi c’est aussi tout un symbole ! Animal connu de tous, elle véhicule des valeurs de travail, de rigueur, de solidarité et de communication. Avec son contenu pédagogique et sa maquette colorée, le magazine remporte déjà un franc succès. Les deux jeunes femmes de 27 ans peinent encore à réaliser : « On ne s’attendait pas à un tel engouement. On a été contacté par plein d’écoles de toute la France ». Si « Preum’s » a bien vocation à coloniser d’autres villes, ils tirent pour le moment à 10 000 exemplaires distribués dans 50 points à Bordeaux. Ce matin les fourmis de « Preum’s » seront sur le parvis d’une dizaine d’écoles bordelaises. Mais le magazine est aussi disponible en ligne en version PDF.• Clothilde Bru Infos sur www.preumsmag.com Photo : Anna distribue les premiers exemplaires de « Preum’s » au pôle des Quinconces © CLOTHILDE BRU / BORDEAUX 7