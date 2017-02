Bordeaux reçoit le Stade Rennais demain, samedi, à 20h : un duel entre deux concurrents aux places européennes. Les Girondins sortent d’une victoire en Coupe de France, mardi dernier (2-1) sur le fil, aux dépens de Dijon, confirmant le bon mois de janvier - hormis la claque reçue face au PSG (1-4). L’entraîneur bordelais Jocelyn Gourvennec est plutôt confiant et compte sur tout son groupe : « Les entrants font la différence, ça montre qu’il n’y a pas d’états d’âme, il semblerait qu’on ait décidé d’être plus réguliers et constants ». Sankharé et Jovanovic recrutés A propos de l’effectif, il y a eu plusieurs mouvements durant ce mercato. De fait, Grégory Sertic, enfant du club, s’est envolé vers Marseille, provoquant la colère des supporters bordelais. Pour pallier ce départ et élargir la rotation, Bordeaux a recruté en prêt de six mois un jeune défenseur serbe, Vukasin Jovanovic, et le milieu polyvalent Younousse Sankharé (Lille) pour quatre ans et demi. Difficile d’évaluer l’apport et la qualité de ces recrues mais Sankharé, ayant évolué à Guingamp sous les ordres de Gourvennec, semble donner une certaine garantie en milieu de terrain.?Les Bretons, 9e au classement du championnat à 2 points de Bordeaux, espèrent encore décrocher une place européenne mais font du surplace. Ils jouent d’inconstance depuis plusieurs mois et n’ont plus gagné en Ligue 1 depuis le 4 décembre. La rencontre offrira un match entre deux adversaires aux mêmes ambitions mais aux trajectoires actuelles diamétralement opposées. C’est donc à Bordeaux de profiter de cette méforme rennaise afin de rattraper Lyon et Marseille, à quelques longueurs devant au classement, le tout pour s’assurer une fin de saison palpitante.• Léon Monnier Photo : Les Girondins se sont qualifiés sur le fil mardi, face à Dijon, en Coupe de France © LAURENT THEILLET / SUD OUEST