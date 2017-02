Meteo France vient de placer en vigilance rouge aux vents violents les départements de la Gironde, de Charente et de la Charente-Maritime. Une tempête d'une intensité exceptionnelle est attendue. ça souffle ! Depuis ce vendredi matin, Bordeaux et son agglomération sont balayées par des averses de pluie et de grêle mais surtout des vents biolents. Météo France appelle à la plus rgande vigilance et conseille d'éviter les activités extérieures. Le phénomène devrait s'intensifier dans les prochaines heures. Des rafales associées de fortes averses, parfois orageuses, sont attendues jusqu'à ce soir. Le vent pourrait souffler jusqu'à 110 km/h dans les terres. La nuit prochaine, on attend également des vents qui pourrraient atteindre jsuqu'à 150 km/h sur le littoral. Dans la matinée de samedi, une nouvelle perturbation est attendue par le nord. La tempête pourrait être d'une intensité exceptionnelle, selon Météo France, dans le nord du département et en Charente-Maritime. Plusieurs rencontres sportives ont été annulées ce week-end dans la région. A Bordeaux, la journée sans voiture dimanche n'aura pas lieu, ainsi que la randonnée à rollers. Les villes de l'agglomération ont fermé leurs parcs, jardins et équipements sportifs jusqu'à lundi matin. Les marchés de plein air (Saint-Michel, Gavinès, Tauzin, Grand Parc, marché bio de Caudéran, Saint-Médard-en-Jalles) qui devaient se tenir ce samedi sont annulés. Photo: Dans les rues de Bordeaux, ce vendredi, les passants sont douchés ©Stéphane Lartigue / Sud Ouest