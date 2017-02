On ne le présente plus dans l’univers du blogging. Alexandre Vendé, plus connu sous le nom d’ « Alex les bons plans » est une référence pour les Français qui partent en voyage à New York. Son blog « Bons Plans Voyage New York » (BPVNY) génère des milliers de clics quotidiens et ils sont près de 85 000 à suivre la page Facebook du même nom. Pourtant il y a 4 ans, ce quadragénaire installé à Bordeaux était encore professeur d’EPS ! Les posters à la gloire de la « Big Apple » recouvrent les murs de ses bureaux, installés place Puy-Paulin où lui et ses collaborateurs ont élu domicile. En ce moment l’espace est un peu envahi par les cartons. Son tout dernier guide papier « Go New York » est paru il y a quelques jours à peine. C’est la deuxième édition, venue couronner de succès son pari singulier d’un passage du numérique vers le papier alors que d’après lui « tout le monde fait l’inverse ! » La touche « Alex » Si son guide papier est aujourd’hui tiré à 6 000 exemplaires, c’est bien sur Internet qu’ « Alex » a construit sa réputation de spécialiste de New York. Tout commence en 2008. Jeune marié, il souhaite surprendre sa femme pour leur voyage de noces. Pendant des mois, il s’échine à trouver des bons plans pour tirer les prix vers le bas : « il n’y avait rien qui rassemblait tout. » Sur les conseils d’un ami blogueur, il se lance quelques semaines après son retour. Il espère alors gagner quelques centaines d’euros pour grossir son salaire de prof. Il était à mille lieux d’imaginer l’audience que ses articles sur New York allaient connaître. Dès le premier jour son ami l’avertit: « Tu verras un jour, tu en vivras ! », ce à quoi il avait répondu « Oublie ! », raconte-il rieur. Quelque 9 ans plus tard, Alexandre Vendé est à la tête d’une PME avec 2 collaborateurs à Bordeaux et une quinzaine de contributeurs partout dans le monde. Ce destin, Alexandre ne l’avait jamais imaginé. Enfant déjà, il rêvait d’être professeur de sports, un métier qu’il a exercé pendant près de 11 ans avant de devenir blogueur. Jusqu’en 2013, M. Vendé faisait cours et « Alex » publiait des articles, jusqu’à ce que les deux deviennent inconciliables. Le succès d’ « Alex » tient d’abord à sa capacité à s’adresser au plus grand nombre comme au particulier. Sa première motivation était de rassembler toutes les informations dont un voyageur pouvait avoir besoin : « J’ai vraiment essayer de penser à tout le monde. » Mais au fil des années ses contenus se sont étoffés de « New York avec un ado » jusqu’à « New York quand on est nul en anglais » en passant par un programme d’une semaine pour les « jamais fatigués » (dont il dit faire partie). C’est ce contenu exhaustif allié à une proximité avec ses « followers »: « Je tutoie tout le monde » qui ont fait de lui l’organisateur des vacances de milliers de français ! • Clothilde Bru Guide « Go New York », 150 p., éd. Edition Nomade et BPVNY, 15€. www.bons-plans-voyage-new-york.com Photo : Le blogueur bordelais Alex Vendé présente son guide de voyage « Go New York » ©Clothilde Bru / Bordeaux7