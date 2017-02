Certes, c’est de saison, mais deux tempêtes coup sur coup, ça fait beaucoup ! Assez pour craindre le pire avant l’arrivée de Leiv et Marcel, deux épisodes de très fortes intempéries qui n’ont finalement pas fait autant de dégâts que prévu et, surtout, aucune victime n’a été déplorée dans le département. À Bordeaux, l’impact des pluies et vents violents a surtout affecté les transports : trains très en retard gare Saint-Jean suite à des chutes d’arbres sur les voies, tramways à l’arrêt ou encore pont d’Aquitaine exceptionnellement fermé, pour raisons de sécurité. Par endroits, les rafales – avec des pics à 120 km/h – ont causé des dégâts comme place Gambetta, où l’échafaudage devant l’ancienne brasserie Le Régent a basculé (photo). Ailleurs en Gironde, rien de majeur à signaler en dehors de chutes d’arbres, de petits accidents de voiture – le plus dur a sans doute été pour les quelque 45 000 foyers privés temporairement d’électricité. Le pic de vent a été enregistré au Cap-Ferret, avec une pointe à 148 km/h. Photo : © Thierry David / Sud Ouest