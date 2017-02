Qui est donc ce monsieur protégé par un parapluie devant la nouvelle pâtisserie Opéra place Puy-Paulin à Bordeaux ? C’est Marc Faujanet. L’ancien champion de patinage artistique fait décidément beaucoup parler de lui ces derniers temps. Après avoir ouvert la librairie Le 45e Parallèle à Pessac-Bersol, puis la librairie de la Comédie, place de la Comédie à Bordeaux et avoir repris les éditions Féret, l’homme d’affaires se lance dans la pâtisserie. Dans cette aventure, il est associé au chef pâtissier de Cestas Joël Chauvin et à Christophe Rostoll qui supervise le développement et les implantations des pâtisseries et salons de thé Opéra. Les trois entrepreneurs ont investi un local de 640 m2 place Puy-Paulin juste à côté d’Uniqlo. Au sous-sol, on trouve les ateliers, au rez-de-chaussée l’espace de vente et au premier étage un salon de thé façon XVIIIe siècle. D’autres pâtisseries Opéra ont déjà ouvert leurs portes en Gironde : à Cestas, Pessac Toctoucau et Arcachon. Et ce n’est pas fini. Une est attendue à place de Victoire, une autre cours de l’Intendance. Les trois associés espérent ouvrir 20 établissements dans la métropole. Photo : © LAURENT THEILLET / SUD OUEST