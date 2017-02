C’est une exclusivité bordelaise. La seule compétition française de surf et de bodyboard « indoor » ( à l’intérieur ) est de retour ce week-end au Wave Surf Café, Galerie Tatry à Bordeaux. Pour cette nouvelle édition de la « Wave Surf Contest », Philippe Roger et Damien Brad, directeurs de l’établissement et organisateurs de la compétition, ont décidé de découper l’événement en deux sessions. La première, vendredi soir à 18h verra s’affronter les adultes (hommes et femmes) dans deux disciplines : le surf et le bodyboard. Samedi après-midi dès 14h, les juniors de moins de 15 ans prendront la relève. Vendredi, une vingtaine de surfeurs répartis dans des poules de 4 ou 5 se succèdera dans des « runs » de 40 secondes. En bodyboard, ils seront une dizaine à participer avec un seul objectif « proposer un maximum de figures », précise Damien Brad également membre du jury composé de trois professionnels. En plus de ce show assuré par les participants sur la vague artificielle de 8 mètres de large, Philippe et Damien ont prévu des animations pour les spectateurs venus assister à la rencontre. Au programme de la soirée animée par un DJ, un jeu concours permettant de gagner de nombreux lots grâce à leurs partenaires. Le lendemain après-midi, d’autres activités sont prévues pour la compétition « junior » en présence d’un photographe. Les deux passionnés de glisse envisagent avant tout la manifestation comme « une grande fête pour les riders », qui sera également retransmise en direct sur leur chaîne Youtube « Wave Surf Café ». Enfin le bodyboarder professionnel Maxime Castillo, parrain de l’événement assistera à la compétition. L’entrée est gratuite !• Clothilde Bru Informations : www.wave-surf-cafe.fr 174 Cours du Médoc, 33 000 Bordeaux Photo : Philippe Roger et Damien Brad lors de la 1è édition de la « Wave Surf Contest » en 2016 © Archives Guillaume Bonnaud / Sud ouest