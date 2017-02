Depuis le 1er janvier, ce ne sont plus les policiers municipaux qui ouvrent et ferment les parcs et jardins de la Ville de Bordeaux. Matin et soir, deux équipes de l’entreprise privée eysinaise B2S Sécurité prennent en charge cette tâche. La décision a été votée en conseil municipal en 2016. ?« Jusqu’à présent, cette grosse charge de travail mobilisait au moins quatre agents de surveillance de la voie publique, a expliqué à « Sud Ouest », Jean-Louis David, adjoint au maire en charge de la sécurité et la voie publique. Nous avons pensé qu’ils seraient mieux utilisés ailleurs. On a hésité, parce qu’évidemment un policier qui ouvre ou ferme un jardin a plus d’autorité qu’un agent de sécurité d’une société. On teste, on verra comment cela fonctionne. » Côté sécurité, tout se passe bien pour l’instant. Les riverains et usagers, habitués à ce que les grilles des parcs ouvrent à des heures précises râlent. un peu. Les équipes de B2S Sécurité sont réparties en deux tournées pour donner un tour de clé aux portails des trente espaces verts de la ville. Et selon les conditions de circulation, il y a parfois des retards sur les derniers des tournées. « Peut-être faudra-t-il réviser les horaires d’ouverture des espaces verts », commente Gaétan Wicart, patron des parcs et jardins de la Ville. Photo : B2S Sécurité assure l'ouverture et la fermeture des parcs © CLAUDE PETIT / SUD OUEST