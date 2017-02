Aucun des gros opérateurs n’a été épargné. SFR, Bouygues Télécom, Orange, Free ont tous les quatre souffert de pannes d’internet dès mardi après-midi, et ce pendant plus de 24 h dans le centre de Bordeaux. Autant d’heures durant lesquelles les internautes touchés par la panne ont été plongés dans l’incertitude. Internet devait revenir progressivement hier soir à partir de 18 h. Pendant de longues heures les messages d’appel à l’aide se sont succédés sur les réseaux sociaux, sans qu’aucun opérateur ne soit en mesure de dater une remise en service. A l’image de cette réponse de Bouygues Télécom sur son compte Twitter mercredi en fin d’après-midi : « Désolé pour la gêne. Nous n’avons pour le moment pas de délai à annoncer. » La section d’un câble de fibre optique entre la rue Georges-Bonnac et la rue Judaïque, pour des travaux de modernisation du réseau est à l’origine de la panne généralisée. Résultat : des coupures de réseau ont été signalées un peu partout dans le centre ville de Bordeaux, quartiers de l’hôtel de ville, Saint-Paul, Victoire ou encore dans certaines portions de la rue Sainte-Catherine. Les usagers agacés

Le prolongement indéfini de cette situation a rapidement déclenché la colère des usagers qui ont multiplié les tweets exaspérés : « Pourquoi j’ai plus internet depuis hier après-midi ? J’ai ouvert un ticket incident mais rien ne bouge » déplore @Ahlam. « Ça fait quand même déjà 24 h sans internet et une facture qui ne le comptabilisera jamais j’imagine ! », s’impatiente @DelAubry.

Certains professionnels du centre ville ont aussi pâti de la situation. Au McDonald’s de la rue Sainte-Catherine, le réseau wifi mis à disposition des clients fonctionnait bien, mais la connexion dans les bureaux était rompue. De même pour les enseignes alentour : « c’est comme ça, il faut attendre, on ne nous donne pas de délai, on ne nous dit rien du tout », expliquait l’employée du magasin de cosmétiques Saga.

Certains établissements bordelais ont ainsi dû prévenir leur clientèle sur les réseaux sociaux : « #Bordeaux centre rencontre de petits problèmes d’#Internet ! Nos services sont malheureusement impactés. », a tweeté @Croisiere_Bdx.

Au contraire, d’autres entreprises, épargnées, ont tenté de surfer sur la vague des pannes : « Avis aux Bordelais ! Chez nous, internet n’est pas coupé et le café vous est offert ! N’hésitez pas à pousser nos portes ! #coworkingbordeaux. » Au lendemain de la journée mondiale sans téléphone, certains Bordelais peuvent au moins se targuer d’avoir vécu une journée sans internet !

Hier soir à 22h, à l’exception de quelques témoignages sur les réseaux sociaux, tout semblait rentré dans l’ordre.•



Clothilde Bru Photo : La section d’un câble de fibre optique serait à l’origine de la coupure du réseau © PHOTO D’ILLUSTRATION THIERRY DAVID / SUD OUEST