« Faites votre choix Mesdames ! Gâtez-vous ! » Depuis ce jeudi matin 9 h et jusqu’à samedi soir 19 h, Bordeaux centre vit au rythme de la braderie. Depuis hier matin, les parasols ont obscurci le paysage et les étals envahi les rues piétonnes. Ils sont environ 700 commerçants à avoir déployé leurs stands au cœur de la ville : sacs à main, paires de chaussures, jeans, ceintures, bijoux, t-shirts... et même saucissons ! En plus des quelque 250 commerçants des rues Sainte-Catherine, Porte-Dijeaux et Trois-Conils qui ont installé leurs dernières démarques devant leurs vitrines, 200 commerçants non sédentaires ont été répartis entre la place de la Victoire et le cours de l’Intendance. A ceux-là s’ajoutent les 200 commerçants qui déballent dans les rues de la ville toute l’année, explique Eric Malézieux, directeur de La Ronde des Quartiers de Bordeaux, organisatrice de l’événement. Hier, malgré le froid, les premiers clients étaient nombreux à se presser devant les étalages en quête de bonnes affaires ! 200 000 personnes attendues « On attend 200 000 personnes » précise Eric Malézieux. évidemment c’est samedi que l’affluence devrait être la plus importante. La taille de l’événement qui a lieu deux fois par an à Bordeaux, nécessite un dispositif de sécurité important. Tous les jours pompiers, agents de la mairie, policiers municipaux et police nationale quadrillent le secteur. Braderie rime souvent avec embouteillages et problèmes de stationnement. Pour rejoindre le centre-ville jusqu’à samedi soir, mieux vaut privilégier les transports en commun, le vélo ou la marche à pied. Bonne nouvelle pour les commerçants, le soleil devrait être au rendez-vous pendant les deux jours restant de ces soldes en plein air ! • Photo : Premier jour de la braderie hier matin rue Porte-Dijeaux © CLOTHILDE BRU / BORDEAUX7