Trop bruyant le skate ? Au point de l’interdire ? La majorité municipale vient de trancher le débat qui agite le tout Bordeaux depuis des mois après avoir entendu à plusieurs reprises les riverains se plaignant des nuisances provoquées par les pratiquants et les associations de skateurs. Une expérimentation va être mise en place à partir de mi-mars pour une durée de trois mois. Elle concerne les places des Commandos-de-France, Pey-Berland, Jean-Moulin, de la Comédie, la rue Saint-Sernin, le cours du Chapeau-Rouge et le parvis des Droits de l’Homme. L’usage du skate y sera autorisé de 11h à 20h les mercredis et samedis. Une charte de bonne conduite sera affichée sur ces sites pour rappeler les règles qui s’appliquent : respect du piéton et respect de l’espace public. En dehors de ces plages horaires, la police municipale redoublera de vigilance. Par ailleurs, la Ville va étudier la faisabilité l’installation d’un équipement pour la pratique du skate place de la République. Photo : © STEPHANE LARTIGUE / SUD OUEST